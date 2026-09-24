Cómo nació la canción del Papa León XIV y la historia de la banda cordobesa que la compuso

La canción que acompañará al papa León XIV en la Argentina tiene detrás una historia que comenzó en Villa Carlos Paz, Córdoba . Gabriel “Pico” Moyano, músico e integrante de la banda Iceberg del Sur, recibió un mensaje del padre Daniel de la parroquia San José, quien lo instó a participar del concurso para componer el tema por la visita papal.

En diálogo con Radio María, Moyano contó que inicialmente había enviado un mensaje al sacerdote para consultarle diferentes cuestiones, pero durante dos días no recibió respuesta. Cuando finalmente llegó una notificación, pensó que se trataba de la contestación que estaba esperando. Sin embargo, era el aviso sobre el concurso.

"Él me alentó a componer la canción", aseguró Pico durante la entrevista. Poco después comenzó a recibir mensajes de otras personas que también lo invitaba a participar y eso terminó de convencerlo de que debía asumir el desafío.

La canción fue trabajada junto a su hermano Agustín Moyano, conocido artísticamente como Conde Agur . Ambos participaron de la grabación, con Agustín a cargo del bajo y de los coros.

La producción tuvo además una particularidad familiar. Agustín tenía programada una operación de nariz en Córdoba debido a un problema respiratorio que arrastraba desde hacía años. Pico contó que su hermano grabó la canción antes de la intervención y que cantar le resultaba difícil debido a que tenía la nariz permanentemente tapada.

“Él grabó el bajo, la parte de los coros”, explicó el músico. La situación le dio a la canción un significado especial para los hermanos, que además de compartir la actividad musical forman parte de una historia artística construida durante más de dos décadas.

Quiénes son los músicos detrás de la canción

Ambos hermanos integran Iceberg del Sur, banda de rock formada en Villa Carlos Paz en 2001 junto a Pepe Moyano, su tercer hermano.

La formación está integrada por Pico Moyano en guitarra y voz, Conde Agur en bajo y coros y Pepe Moyano en batería. A lo largo de su trayectoria, el grupo editó seis álbumes de estudio y desarrolló distintos proyectos vinculados con la música.

Iceberg también tuvo una fuerte presencia en la escena artística de Villa Carlos Paz. En 2011 fue convocada para formar parte de Stravaganza: Water in Art, el espectáculo de Flavio Mendoza, con presentaciones tanto en Carlos Paz como en Buenos Aires.

Años después, la banda volvió a trabajar con Mendoza en Mahatma, experiencia por la que sus integrantes fueron nominados a los Premios Carlos como mejores músicos.

En su trayectoria, fueron además parte en 2003 de AQM junto a David Bolzoni y Germán Gelpi, cuyo tema "Resistiré" se popularizó con la novela que protagonizaron Pablo Echarri y Celeste Cid. Más adelante llegaron las participaciones teatrales y los trabajos discográficos.

Además, en enero de 2024, los músicos acompañaron a Cristian Castro durante su presentación en la fiesta por los 80 años de Susana Giménez.

La música, como forma de vida

Además de su recorrido con Iceberg del Sur, los hermanos Moyano continúan desarrollando diferentes actividades vinculadas con la música. Pico explicó en Radio María que realizan canciones, jingles, producciones y presentaciones, además de combinar música y humor en espectáculos.

Actualmente también realizan presentaciones en Villa Carlos Paz. Según contó el músico, actúan en el Hotel Eleton y mantienen una comunidad vinculada con la guitarra a través de sus redes sociales.

Pico también da clases de guitarra y utiliza sus plataformas digitales para responder consultas y compartir contenidos con otros músicos. “Somos una gran comunidad de músicos”, describió durante la entrevista.

El mensaje detrás de la canción

Más allá de la convocatoria y de la historia familiar, Pico explicó que la intención central de la composición fue transmitir un mensaje de unidad de cara a la llegada de León XIV.

“El objetivo de la canción es unirnos todos los argentinos y prepararnos para la venida del Papa”, sostuvo en Radio María.

La letra habla de una Argentina que camina con esperanza y plantea la necesidad de avanzar juntos. También menciona a Jesús y a la Virgen de Luján, además de una mesa abierta en la que haya lugar para todos.

Uno de los fragmentos sostiene: “Hay lugar para todos. Es tiempo de que Argentina se levante”. La propuesta apunta así a que la canción funcione como una pieza de bienvenida para acompañar el encuentro alrededor de la visita papal.

Un recuerdo que volvió con León XIV

Para Pico, la llegada de León XIV también está relacionada con un recuerdo de su infancia. Durante la entrevista recordó la visita del papa Juan Pablo II a la Argentina y contó que, siendo niño, pudo verlo pasar en el papamóvil desde el balcón de la casa de su abuela en la ciudad de Córdoba.

“Realmente fue un momento hermoso y que uno lo lleva guardado”, señaló. Ahora, décadas después, aquella experiencia vuelve a aparecer de otra manera: esta vez, con una canción creada por él y su hermano para acompañar la llegada de otro Papa a la Argentina.

La historia comenzó con un mensaje inesperado, siguió con una composición entre dos hermanos y terminó vinculando a un grupo de músicos de Villa Carlos Paz con uno de los acontecimientos religiosos más importantes que tendrá la Argentina.

Para Pico Moyano, la canción representa además una momento muy importante en la trayectoria musical que comenzó hace 25 años con Iceberg del Sur y que pasó por discos, escenarios, espectáculos teatrales y producciones de distintos géneros.