Israel muestra su estupor ante el triunfo de la izquierda de Alemania

El embajador de Israel en Alemania , Ron Prosor, calificó la victoria electoral de l a izquierda en Berlín como "amenaza inmediata para la supervivencia" de la comunidad judía en la capital. Recientemente, los comicios en la capital dieron la victoria a la agrupación de izquierda .

"El buen resultado de La Izquierda en las elecciones de Berlín debe preocupar a todo aquel a quien le importe la continuidad de la vida judía en esta ciudad", declaró Prosor a la agencia dpa.

"El antisemitismo totalmente desinhibido que se ha abierto paso en este partido adquiere una nueva dimensión política con su ascenso a la fuerza política más votada ", agregó sobre la formación de izquierdas, que obtuvo un 25,7 % de apoyo en los comicios que se celebraron el domingo.

Según el embajador israelí, para la comunidad judía, ese fenómeno convierte una amenaza teórica en "una amenaza concreta e inmediata para su existencia".

La agrupación regional del partido La Izquierda en Berlín, o por lo menos una parte de ella, es objeto de críticas recurrentes por sus posturas respecto al conflicto de Oriente Próximo y al antisemitismo.

El presidente del Consejo Central de los Judíos en Alemania, Josef Schuster, acusó al partido de haber "destacado en repetidas ocasiones por traspasar los límites del antisemitismo" durante la campaña electoral.

Alternativa para Alemania, fuerza de ultraderecha, también crece e Israel observa. Foto Efe EFE

"Un problema de antisemitismo"

Prosor sostuvo que no se trata de hechos puntuales, sino de una cuestión de fondo. "Una y otra vez se traspasan nuevas líneas rojas", comentó al reprochar a La Izqquierda haber mostrado recientemente una cercanía manifiesta con miembros de bandas criminales y "glorificadores del terrorismo".

"Esto ya no es un fenómeno marginal, sino un problema de antisemitismo profundamente arraigado y de gran alcance", agregó.

El embajador instó al partido izquierdista a presentar un plan concreto sobre "cómo va a detener el odio sistemático hacia Israel y los judíos en sus propias filas, y combatirlo de raíz".

"Medidas concretas"

En su opinión, la "época de las promesas vacías" debe terminar definitivamente una vez concluidas ya las elecciones del domingo. "Ahora lo único decisivo son las medidas concretas y los resultados verificables", dijo.

La Izquierda fue la fuerza más votada en las elecciones en Berlín, con un 25,7 %, según el resultado final provisional. Le siguen la Unión Demócrata Cristiana (CDU), con 18,8 %, la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), con 16,3 %, Los Verdes (14,3 %) y el Partido Socialdemócrata (SPD), con 12,1 %.

La actual coalición gobernante CDU/SPD perdió así su mayoría. Se considera viable que La Izquierda pueda gobernar liderando una coalición con el SPD y Los Verdes. Ambos partidos le exigieron el lunes un compromiso claro contra el antisemitismo como condición para una posible participación en el Gobierno local. Dpa