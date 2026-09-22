Rusia concreta un "ataque masivo" con misiles y drones contra Ucrania

Las fuerzas de Rusia llevaron a cabo un ataque con misiles y drones en cuatro zonas de Ucrania. Las tropas ucranianas respondieron atacando suelo ruso.

Al menos cuatro personas han muerto este martes a causa de un nuevo ataque lanzado por el Ejército de Rusia contra la ciudad de Dnipró, en Ucrania, en la provincia de Dnipropetrovsk (este), según han denunciado las autoridades locales, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, ha indicado en un breve mensaje en Telegram que "el ataque nocturno ruso contra la ciudad ha dejado cuatro muertos". "Mis sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de los fallecidos", ha dicho, mientras continúan los trabajos de búsqueda y rescate en las zonas afectadas.

La Fuerza Aérea ucraniana ha manifestado que las tropas rusas han lanzado durante la noche más de 210 drones y alrededor de una quincena de misiles contra el país, antes de especificar que "los principales objetivos del ataque fueron Dnipropetrovsk, Kirovogrado y Poltava".

Ucrania denuncia las acciones de Rusia Así, ha detallado que los sistemas de defensa antiaérea derribaron nueve misiles y 177 drones, antes de recalcar que varios misiles y drones impactaron sin embarco en 22 puntos de Ucrania.

"El ataque continúa, dado que hay drones enemigos en el espacio aéreo", ha alertado, al tiempo que ha reclamado a la población que "cumpla las normas de seguridad".