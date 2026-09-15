Un ministro de Netanyahu pide retirar la ciudadanía israelí a dos cineastas por su documental sobre las matanzas de civiles en Gaza

El ministro de Cultura de Israel ha pedido que se retire la ciudadanía a los codirectores israelíes del documental Naza , en el que se acusa al ejército israelí de asesinatos masivos de civiles en Gaza.

El ministro Miki Zohar acusa de "traición contra el Estado" a los cineastas Yuval Abraham y Rachel Szor, ganadores de un Oscar en 2025 por su trabajo anterior, el documental No Other Land.

Naza, cuyo título proviene de un acrónimo militar hebreo que significa "daño colateral", recoge los testimonios de 24 oficiales de inteligencia y militares israelíes no identificados.

Estos describen los sistemas de selección de objetivos basados en inteligencia artificial que el ejército israelí utilizó para bombardear Gaza durante la guerra que siguió al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

En aquel ataque sobre territorio israelí, unas 1.200 personas perdieron la vida y 251 fueron tomadas como rehenes.

Desde entonces, más de 73.000 palestinos —incluidos más de 20.000 niños— han muerto en la campaña de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, administrado por Hamás, que la ONU da por válidas.

La acusación

Getty Images El ministro de Cultura de Israel, Miki Zohar.

Yuval Abraham y Rachel Szor afirman que su documental, de 80 minutos, "detalla los sistemas que hay detrás de la matanza masiva y calculada de civiles palestinos en Gaza" por parte de Israel durante la guerra, según la sinopsis oficial.

Uno de los entrevistados asegura que se autorizó un ataque para matar a 500 personas con el fin de eliminar a "un solo objetivo humano", acusación que las FDI calificaron como "completamente falsa".

En una publicación en X, el ministro de Cultura, Miki Zohar, declaró que había solicitado a las autoridades "investigar cómo se obtuvo el material, quién está detrás de él y si, durante el proceso de obtención o publicación, se llevaron a cabo acciones que equivalgan a ayudar al enemigo en tiempo de guerra".

En una carta dirigida al Ministerio del Interior de Israel, declaró: "Las afirmaciones presentadas en la película son falsas y distorsionadas; rechazo categóricamente el intento de retratar a los soldados de las FDI y al Estado de Israel como autores de crímenes intencionados".

Zohar hizo referencia a la Ley de Ciudadanía del país, señalando que esta "permite revocar la ciudadanía debido a una 'violación de la lealtad al Estado de Israel'".

Esta medida, sin embargo, rara vez se ha aplicado.

El documental

No ha habido una reacción inmediata de Abraham y Szor tras el señalamiento.

Los cineastas ganaron un Oscar el año pasado por No Other Land, un documental sobre la violencia ejercida por colonos judíos contra palestinos en la Cisjordania ocupada.

Getty Images Yuval Abraham y Rachel Szor codirigieron No Other Land junto con los palestinos Basel Adra y Hamdan Ballal, antes de realizar Naza.

Naza se estrenó el jueves pasado en el Festival de Cine de Venecia, donde recibió una ovación de pie que duró 25 minutos, pero aún no está disponible para el gran público.

La película ganó el Premio Especial del Jurado en el festival.

En aquel momento, Abraham declaró que la labor de investigación para el filme —producido por el periódico británico The Guardian— había sido "rigurosa" y que las acciones para desacreditarlo constituían "intentos de no afrontar la realidad".

"Es una guerra que ha matado principalmente a civiles y creo que nuestra película demuestra que esto no es un error. No es un accidente. Es algo muy, muy sistémico. Y creo que esto debería haber sido evidente para todos desde el principio. Pero lo estamos mostrando desde dentro, con testimonios de primera mano", declaró a la agencia Associated Press en una entrevista.

Las reacciones

Tras afirmar inicialmente que "rechazaban categóricamente las acusaciones", las Fuerzas de Defensa de Israel emitieron posteriormente un nuevo comunicado a través de su portavoz, el general de brigada Effie Defrin.

"La película Naza aún no se ha estrenado en su totalidad. Sin embargo, a juzgar por lo que se puede ver en el material promocional, presenta una serie de acusaciones graves y falsas sobre las FDI y su personal", alegaron.

Y agregaron: "Para permitir un debate sustancial, profesional y basado en hechos —en lugar de uno basado en representaciones engañosas—, invito a los cineastas a que permitan a los representantes de las FDI ver la película completa, de modo que podamos abordar cada una de las acusaciones que plantea basándonos en los hechos".

Getty Images El documental Naza examina, a partir de testimonios de militares y oficiales de inteligencia israelíes, los sistemas utilizados para seleccionar objetivos durante la guerra en Gaza.

Otros políticos israelíes han criticado el documental, entre ellos el ex primer ministro Naftali Bennett, quien lo calificó como un "horrible libelo de sangre contra nuestros hijos e hijas", y el exministro de Defensa Avigdor Lieberman, quien describió a los directores como "personas que odian a Israel".

Por otro lado, más de 700 miembros de la industria cinematográfica firmaron una petición en apoyo a los cineastas, afirmando que estaban siendo objeto de una "campaña de incitación y difamación".

En declaraciones al canal israelí N12, el actor y guionista israelí Shlomi Elkabetz afirmó que las cuestiones planteadas en el documental "deben examinarse, no silenciarse".

FUENTE: BBC