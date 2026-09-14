"¿Debería Escocia ser un país independiente?": el antecedente que vuelve a mirar el Reino Unido

Los nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte reactivaron el debate sobre su futuro y volvieron a poner bajo presión a Londres.

Debido a los recientes movimientos nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte que buscan coordinar sus reclamos por una mayor capacidad de decisión, el histórico referéndum escocés de 2014 reaparece como el principal antecedente de una discusión que nunca terminó de cerrarse: la independencia del Reino Unido.

El 18 de septiembre de 2014, más de cuatro millones de escoceses fueron convocados a responder si Escocia debía convertirse en un país independiente. El “No” se impuso con el 55,3% de los votos frente al 44,7% obtenido por el “Sí”, en una elección que alcanzó una participación del 84,6%. El resultado mantuvo intacta la unidad británica, pero dejó en evidencia el peso político que había alcanzado el independentismo.

El referéndum que intentó poner en jaque la unidad británica La consulta fue posible luego de un acuerdo entre el Gobierno británico de David Cameron y el Ejecutivo escocés encabezado por Alex Salmond. Londres transfirió temporalmente las facultades necesarias para organizar una votación legalmente reconocida, un mecanismo que convirtió al proceso escocés en un caso excepcional. Durante la campaña, la discusión no giró solamente alrededor de la identidad nacional: la moneda, el petróleo del mar del Norte, los recursos energéticos y la relación con la Unión Europea estuvieron entre los principales interrogantes.

La victoria unionista pareció cerrar temporalmente el debate, pero dos años después el Brexit volvió a modificar el escenario. Mientras el conjunto del Reino Unido votó en 2016 a favor de abandonar la Unión Europea, en Escocia predominó la opción de permanecer en el bloque. Para el nacionalismo escocés, esa diferencia demostró los límites de su autonomía y se convirtió en uno de los argumentos centrales para reclamar una nueva consulta independentista.

A diferencia de lo ocurrido en 2014, los gobiernos británicos posteriores rechazaron conceder nuevamente las competencias necesarias para organizar otro referéndum. Ese bloqueo mantuvo abierta la disputa entre Edimburgo y Londres y convirtió a la independencia en una cuestión permanente dentro de la política escocesa, aun cuando las condiciones para una nueva votación siguen siendo diferentes de aquellas que hicieron posible la consulta de hace más de una década.