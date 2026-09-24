La pobreza en Mendoza alcanzó a 50 mil nuevas personas y subió al 36,9%

Según los datos del Indec, la pobreza en Mendoza registró una suba de 5 puntos y alcanzó a casi el 37% de la población.

Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó su informe referido a la incidencia de la pobreza y la indigencia en los principales aglomerados urbanos del país durante el primer semestre de 2026. Según los datos, el 36,9% de las personas en Mendoza se encuentran por debajo de la línea de pobreza, mientras que el 7,3% se ubica por debajo de la línea de indigencia.

El dato de pobreza representa una suba respecto al último informe semestral, en donde la misma fue del 31,9% en la provincia, lo que representaba un total de 339.887 personas y 82.328 hogares. Por su parte, la indigencia mostró un incremento de casi 2 puntos, alcanzando a 78 mil personas.

La pobreza en Mendoza quedó por encima del número registrado a nivel nacional, en donde alcanzó a 9,7 millones de personas, lo que representa un total del 32,3% del país.