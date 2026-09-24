Efecto serrucho: la actividad económica volvió a caer y tuvo un fuerte retroceso en julio

La actividad económica , que mide la evolución del PBI , volvió a caer en el mes de julio con una baja de 1,4% interanual de 2026 y de 2,9% respecto de junio en la medición desestacionalizada, según el Estimador Mensual de Actividad Económica ( EMAE ) difundido por el INDEC.

El dato de junio marcó una marcada desaceleración respecto de los meses anteriores. En marzo se había registrado una suba interanual de 6,2%, seguida por aumentos de 1,7% en abril, 0,4% en mayo y 2,7% en junio.

En términos desestacionalizados, el EMAE mostró una evolución irregular en el año, mostrando un comportamiento de serrucho: creció 0,3% en enero, cayó 2,5% en febrero, avanzó 2,6% en marzo, retrocedió 1,6% en abril y 0,6% en mayo y volvió a crecer 0,8% en junio.

En términos interanuales hubo fuertes bajas de la producción industrial manufacturera (-4,6%), el comercio (-5,1%), la intermediación financiera (-3%) y la construcción (-3,3%), lo que expresa buena parte del PBI y no fue compensado de forma suficiente por los sectores más dinámicos que volvieron a atemperar la caída. La suba más significativa fue para minería que creció un 8,4% y la más impactante fue pesca con un 424,5%, que por su expansión también fue la que más impactó en el PBI.

Para Facundo Beltramone, economista de Fundación Libertad , "el dato mensual debe leerse dentro de una trayectoria que viene mostrando bastante volatilidad. El EMAE desestacionalizado aumentó 0,4% en enero, cayó 2,6% en febrero, rebotó 3,5% en marzo, volvió a retroceder 1,5% en abril y 0,5% en mayo, y creció 0,8% en junio. Más que una trayectoria lineal, durante 2026 aparece una economía moviéndose en forma de “serrucho”, alternando correcciones y recuperaciones mensuales".

Para Justina Gedikian, analista de renta fija en Cohen Aliados Financieros, "en lo que va del año, la actividad cayó en cuatro de los siete meses, lo que refuerza lo que venimos anticipando: una actividad sin motor propio más allá de los sectores primarios, que esta vez tampoco alcanzaron a sostenerla. Con los sectores más intensivos en empleo cada vez más rezagados, se achica el margen para mejorar el ánimo de la sociedad justo cuando empieza a asomar el calendario electoral de 2027".

No obstante, para Beltramone se impone una visión de más largo plazo. "La perspectiva anual ayuda todavía más a ordenar la discusión. El PIB creció 4,5% en 2025 y el último REM espera una expansión de 2,1% en 2026, 2,9% en 2027 y 3,0% en 2028. Para 2027, el escenario oficial es más expansivo: el proyecto de Presupuesto 2027 proyecta un crecimiento del 4%, frente al 2,9% esperado por el consenso relevado por el Banco Central. Argentina podría encadenar cuatro años consecutivos de crecimiento, algo que no ocurre desde hace dos décadas. La última vez que completó al menos cuatro años seguidos de expansión fue durante el ciclo que se extendió hasta 2008", concluye.