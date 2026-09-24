El dólar oficial se descongeló y subió: el dólar tarjeta superó los $2.000

En una nueva rueda cambiaria en la que el mercado reaccionó a las repercusiones por el discurso de Javier Milei en la ONU, el dólar volvió a subir tras varios días en pausa. Además, el dólar tarjeta quebró la barrera de los $2.000 y dio la nota.

En concreto, el dólar oficial que se vende al público en el Banco Nación cerró este jueves a $1490 para la compra y $1540 para la venta. La suba fue de cinco pesos respecto del cierre de ayer. El aumento se da luego de varias jornadas en las que no tuvo cambios.

Por su parte, el dólar oficial mayorista cerró hoy a $1520 con una suba de cinco pesos respecto del día de ayer ubicándose en el valor más alto registrado para el tipo de cambio que se toma como referencia en el mercado.

El dólar blue quieto y la nota del dólar tarjeta Por su parte, el dólar blue o paralelo no registró cambios hoy y se sigue ofreciendo a $1560 en el mercado.