El récord que superó el dólar hoy, tras el discurso de Javier Milei en la ONU

El dólar mayorista tuvo una nueva suba, mientras que el dólar blue también llegó a cifras cercanas al récord. Así quedaron las cotizaciones.

Luego de una jornada marcada por el discurso de Javier Milei con críticas hacia la ONU por el tema Malvinas, el dólar mantuvo cierta calma aunque alcanzó un valor alto en el segmento mayorista. Así quedaron todas las cotizaciones este miércoles 23 de septiembre.

El dólar oficial mayorista alcanzó este miércoles los $1517 en su cotización siendo el valor más alto en el que cotizó durante el 2026, sobre pasando ya por un amplio margen los $1510 impuestos como barrera. Este segmento es el que marca la referencia del mercado y tuvo un aumento de casi 3 pesos en esta jornada.

Mientras tanto, el dólar oficial minorista a la venta al público en los bancos no registró variaciones respecto del cierre del martes y se mantiene desde la semana pasada en $1485 para la compra y $1535 para la venta en el Banco Nación.

Sin embargo, el dólar blue acumula su tercera jornada consecutiva a la suba y cerró este miércoles a $1540 para la compra y a $1560 para la venta. Con una suba de cinco pesos o 0,3% queda a tan solo diez pesos del récord registrado en agosto ($1570).

El dólar reaccionó al discurso de Javier Milei en la ONU Javier Milei terminó su participación en la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas y respondió preguntas de la prensa en Nueva York. El Presidente repasó distintos asuntos de política internacional y aprovechó el contacto para reafirmar algunas de las posiciones que había planteado durante su discurso. La cuestión de las Islas Malvinas ocupó uno de los principales tramos del intercambio.