Javier Milei habló con la prensa tras su discurso en la ONU: su relación con Netanyahu y el futuro de Malvinas

Javier Milei terminó su participación en la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas y respondió preguntas de la prensa en Nueva York. El Presidente repasó distintos asuntos de política internacional y aprovechó el contacto para reafirmar algunas de las posiciones que había planteado durante su discurso. La cuestión de las Islas Malvinas ocupó uno de los principales tramos del intercambio. “Reforzamos nuestro reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas; es nuestro territorio, tenemos las resoluciones”, afirmó el mandatario.

El Presidente también cuestionó el papel del organismo internacional en otros asuntos. Milei sostuvo que Naciones Unidas interviene en cuestiones que no deberían quedar bajo su órbita y vinculó esa crítica con las políticas adoptadas durante la pandemia. En ese marco, mencionó “el genocidio causado por la pandemia” como parte de sus cuestionamientos.

En medio de una intervención periodística que mencionó al astro del fútbol argentino, Milei respondió: “¿Hacía falta generarme un mal momento recordando que se retira Messi?” , en referencia al capitán de la Selección Argentina.

Por un lado, Brasil y Venezuela; por el otro, el “ideal” de Israel . Javier Milei respondió sobre distintos escenarios de la región y del mundo durante una conversación centrada en la agenda internacional. El Presidente manifestó su expectativa de que Brasil modifique su rumbo político: “ Tengo esperanza de que Brasil logre quebrar ese curso socialista decadente y sea parte de los países libres”, afirmó.

Respecto a Venezuela, Milei sostuvo que el país atraviesa una transición que gestiona con Estados Unidos , en una referencia al escenario político venezolano y al papel que atribuyó a Washington.

La relación con Estados Unidos también ocupó un lugar en sus respuestas. Milei sostuvo que ambos países trabajan sobre cuestiones de geopolítica y vinculó esa relación con el papel que Tendrá Argentina como "uno de los principales aliados de Washington".

A su vez, Milei defendió al Estado israelí frente a los cuestionamientos internacionales y sostuvo que “está del lado correcto de la historia”. El Presidente vinculó esa postura con la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Minutos más tarde también sumó una referencia a Benjamin Netanyahu, a quien definió como “aliado y amigo” y calificó como “un líder extraordinario”. Según el Presidente, el primer ministro israelí comprende “la batalla cultural como pocos en el mundo” y agregó: “Si no fuera por él, tengo mis dudas de que Israel siguiera existiendo”.

Inteligencia artificial, Adam Smith y una corbata particular

El Presidente ratificó su posición contraria a una mayor intervención estatal sobre esa tecnología y sostuvo que el Estado no debería quedar a cargo de su regulación. En ese contexto cuestionó cualquier presión que pueda surgir tanto desde el sector público como desde las empresas. “No tenemos que caer en esa psicopateada, ni del Estado ni de los empresarios”, afirmó.

La vestimenta del mandatario también tuvo su propio capítulo; mostró la corbata que llevaba puesta y contó que le tiene especial cariño al estar vinculada con un referente propio, más allá de que nunca usa corbatas rayadas: “Dado el rol de la IA, me parece un gran momento para revivir las ideas de Adam Smith”, sostuvo Milei al explicar el sentido que le atribuyó a la corbata.

UK y Argentina durante la ONU ONU Captura

Malvinas, Reino Unido y la mirada de occidente

Milei sostuvo que el Reino Unido atraviesa “grandes problemas” y afirmó que ya existe una especie de fragmentación territorial. A partir de esa lectura, el mandatario planteó que podría llegar un momento de reflexión sobre la posición británica. “Por lo tanto es probable que en algún momento se llame a la reflexión”, sostuvo al referirse al futuro del Reino Unido.

La cuestión de Malvinas quedó vinculada con ese planteo. Milei volvió a defender el reclamo argentino sobre las islas y mencionó las resoluciones internacionales como respaldo de la posición del país. El Presidente cerró el intercambio con una definición sobre el futuro del país “Argentina es la nueva tierra prometida”, afirmó en sintonía con su intervención anterior a la prensa: “Nosotros vamos a seguir nuestra agenda para que Argentina sea grande otra vez”.