La corbata que Javier Milei eligió para hablar ante la ONU: a quién homenajeó y qué dijo sobre ella

La prenda lleva el perfil de Adam Smith. Javier Milei contó quién se la regaló y vinculó su elección con lo que dijo ante la ONU sobre inteligencia artificial.

Antes de que Javier Milei comenzara a hablar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, hubo un detalle en su vestimenta que llamó la atención: la corbata llevaba repetido el perfil de Adam Smith. La elección tenía una historia personal para el Presidente y también una relación con uno de los temas de su discurso.

La prenda se vio en una imagen que el canciller Pablo Quirno compartió junto a Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, antes de la exposición en Nueva York. El diseño muestra el rostro de Smith, el pensador escocés cuya obra La riqueza de las naciones ocupa un lugar central en la historia del pensamiento económico. Javier Milei, que suele vestir corbatas lisas, explicó después por qué había elegido esta para una ocasión de tanta visibilidad.

Quién le regaló a Javier Milei la corbata de Adam Smith El Presidente contó que recibió la corbata de Gerardo Bongiovanni, titular de la Fundación Libertad, durante una premiación. Dijo que le tiene especial cariño y señaló una posible conexión con Milton Friedman, otro economista al que admira: según explicó, cree que Bongiovanni la recibió de Friedman o que se trata de un modelo muy parecido al que este usaba. Javier Milei no presentó ese origen como un dato confirmado, por lo que la relación entre ambas prendas permanece como parte de su recuerdo sobre el regalo.

Al hablar de su elección, el mandatario la describió como una declaración de sus ideas. También dio una razón ligada a la actualidad: consideró que el debate sobre inteligencia artificial ofrecía una oportunidad para recuperar conceptos de Smith. Esa explicación permite leer la corbata como algo más que un guiño para quienes reconocieran el dibujo. Milei llevaba en la ropa una referencia que luego desarrollaría desde el atril.

Luego del discurso, el presidente, Javier Milei, reveló el motivo por el que llevó puesta esa corbata. ONU Qué relación trazó entre Adam Smith y la inteligencia artificial Durante su intervención ante la ONU, Milei recurrió al conocido ejemplo de la fábrica de alfileres de Smith para hablar de productividad. Planteó que la inteligencia artificial puede ampliar la capacidad de producir, del mismo modo en que la división del trabajo transformó la fabricación en el ejemplo del economista escocés. Desde esa mirada, defendió que la Argentina busque atraer desarrollos tecnológicos y expresó su intención de evitar regulaciones preventivas para el sector.