Uno por uno, todos los anuncios y definiciones de Javier Milei en su durísimo discurso en la ONU
El presidente apuntó duramente contra el organismo y enumeró las acciones que viene adoptando su gobierno para reforzar el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.
El presidente Javier Milei habló durante 19 minutos este miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en lo que significó su tercera intervención como jefe de Estado argentino. Su exposición se produjo en el marco del debate general reúne a distintos mandatarios para presentar sus posiciones y prioridades frente a los principales temas internacionales.
Este año, la sesión se desarrolla bajo el lema “Restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplan para todos”, en un escenario marcado por conflictos internacionales, tensiones geopolíticas, cambio climático y el impacto de las nuevas tecnologías.
La intervención de Milei tuvo como contexto inmediato la disputa diplomática con el Reino Unido por las Islas Malvinas. El presidente habló un día después de la intervención del primer ministro británico Andy Burnham ante la misma Asamblea, en la que hizo referencia al conflicto y sostuvo que el Reino Unido permanecerá firme frente a cualquier amenaza al orden jurídico.
Todas las definiciones de Javier Milei
- Malvinas como “causa nacional” y rechazo a la explotación petrolera británica. Milei señaló que la Argentina considera a las Islas Malvinas una causa central y cuestionó las licencias británicas para la explotación de petróleo en la Cuenca Malvina Norte, al considerar ilícita cualquier actividad sobre recursos del área que no cuente con autorización argentina. En ese marco,enfatizó: “Malvinas es para nosotros una causa nacional. Repito: Malvinas es para nosotros una causa nacional”.
- Defensa activa de los recursos argentinos en el área en disputa. El presidente enumeró las medidas que, según explicó, adoptó su Gobierno frente a la explotación de recursos naturales en el área disputada, entre ellas comunicaciones diplomáticas, herramientas jurídicas, sanciones a empresas y proveedores y el envío de una iniciativa al Congreso. Al detallar esa estrategia, Milei afirmó: “Actuamos, presentamos notas de desaliento, acudimos a las herramientas jurídicas disponibles, sancionamos a las empresas involucradas y a sus proveedores y enviamos al Congreso una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional”.
- Rechazo a la aplicación de la libre determinación a los habitantes de Malvinas. Milei criticó que el principio de libre determinación de los pueblos pueda aplicarse a la población de las Islas Malvinas y recalcó que, según la posición argentina, se trata de una población establecida por la potencia que ocupa el territorio cuya soberanía se encuentra en disputa. En ese sentido, indicó: "El principio de libre determinación no aplica en este caso ya que se trata de una población implantada por la potencia ocupante sobre un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa”.
- Pedido al Reino Unido para retomar las negociaciones. El libertario reiteró el reclamo argentino para que el Reino Unido vuelva a negociar la soberanía de las Islas Malvinas y planteó además la necesidad de avanzar en conversaciones vinculadas con la explotación de los recursos naturales del área. En ese marco, Milei dijo: “Al Reino Unido le reiteramos, una vez más, nuestro llamado a reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía”.
- Convocatoria internacional a invertir en Vaca Muerta. Milei presentó a Vaca Muerta como uno de los principales activos energéticos de la Argentina para las próximas décadas y aprovechó su intervención para convocar directamente a inversores internacionales a participar de su desarrollo. En ese tramo del discurso, el Presidente manifestó: “Vaca Muerta es una oportunidad histórica, con potencial para ser una de las grandes protagonistas energéticas de las próximas décadas. Vengan. Inviertan. Desarróllenla. Háganlo con nosotros”.
- Advertencia sobre la explotación de recursos bajo ocupación británica. Al mismo tiempo que convocó a invertir en los recursos energéticos argentinos, Milei advirtió que el Gobierno no permanecerá al margen frente a empresas que participen de actividades de explotación de recursos en territorios que la Argentina considera sometidos a una ocupación extranjera ilegal. En ese sentido, afirmó: “No seremos indiferentes frente a quienes exploten recursos bajo ocupación externa ilegal”.
- Alineamiento “sin ambigüedades” con Occidente, Estados Unidos e Israel. Milei ratificó ante la Asamblea General la orientación geopolítica de su Gobierno y sostuvo que la Argentina tomó una decisión explícita de alineamiento con Occidente, con Estados Unidos y con Israel, a partir de una coincidencia de valores y de intereses estratégicos. Al definir esa posición, expresó: “También hicimos una elección geopolítica: nos alineamos sin ambigüedades con Occidente. Lo hicimos con los Estados Unidos y con Israel, países con los que compartimos una profunda afinidad de valores y una complementariedad estratégica”.
- Ratificación de la postura contra Irán. El mandatario volvió a cuestionar al régimen iraní y recordó las medidas adoptadas por la Argentina frente a ese país, entre ellas la declaración de la Guardia Revolucionaria Iraní como organización terrorista y el rechazo a los ataques contra Israel. En ese contexto, Milei sostuvo: “Por eso, repudiamos los ataques del régimen iraní al Estado de Israel. Declaramos organización terrorista la Guardia Revolucionaria Iraní”.
- Crítica frontal a la ONU. Milei apuntó duramente el funcionamiento de Naciones Unidas y sostuvo que el organismo se apartó de los objetivos para los que fue creado, con una crítica directa a su estructura burocrática y a su funcionamiento actual. En uno de los pasajes más duros de su intervención, el Presidente afirmó que la ONU “se convirtió en una organización inútil que sólo sirve para alimentar una casta de parásitos, fatalmente arrogantes, disfrazados de burócratas bien intencionados”.
- Cuestionamiento a la Agenda 2030 y rechazo anticipado de la Agenda 2045. El Presidente cuestionó las agendas promovidas desde los organismos internacionales y sostuvo que, frente a los resultados que atribuye a esas políticas, las instituciones multilaterales optan por profundizar el mismo camino en lugar de revisarlo. En ese sentido, Milei anticipó su posición frente a la Agenda 2045 y afirmó: “Y cada vez que fracasaron, en lugar de revisar el modelo o pedir disculpas, redoblaron la apuesta, como ya están haciendo ahora con la Agenda 2045, la cual, adelanto que va a fracasar”.
- Crítica a las políticas adoptadas durante la pandemia. Milei volvió sobre las medidas implementadas durante la pandemia de coronavirus, cuestionó particularmente los confinamientos y sostuvo que detrás de determinadas decisiones sanitarias existió, según su interpretación, un esquema más amplio de control sobre la sociedad. Al plantear esa crítica, sostuvo: “Donde algunos aducen un error de política sanitaria, nosotros vemos un experimento global de control social disfrazado de ciencia”.
- Argentina como polo de desarrollo de inteligencia artificial. El Presidente planteó que la Argentina pretende ocupar un lugar destacado en el desarrollo de la inteligencia artificial y vinculó esa estrategia tecnológica con uno de los principios centrales de su programa político. En ese sentido, Milei afirmó: “ante la Inteligencia artificial, la Argentina se ubicará en la vanguardia de la libertad”.
- Compromiso de no regular preventivamente la inteligencia artificial. Entre las definiciones concretas sobre inteligencia artificial, Milei anunció que la Argentina buscará establecer un marco jurídico destinado a favorecer el desarrollo de la actividad y planteó específicamente el compromiso de no establecer regulaciones preventivas sobre la tecnología. Al enumerar los componentes de ese esquema, sostuvo: “con un marco jurídico de vanguardia, el compromiso de no regular de manera preventiva, el compromiso de no regular de manera preventiva, responsabilidad limitada para las empresas que operen con agentes de IA y beneficios fiscales”.
- Beneficios fiscales y responsabilidad limitada para empresas de IA. Dentro del esquema que planteó para promover el desarrollo de la inteligencia artificial, Milei mencionó específicamente beneficios fiscales y un régimen de responsabilidad limitada para las compañías que trabajen con agentes de IA. El Presidente resumió esos dos instrumentos al afirmar: “responsabilidad limitada para las empresas que operen con agentes de IA y beneficios fiscales”.
- Defensa del liderazgo occidental en inteligencia artificial. Milei presentó además el desarrollo de la inteligencia artificial como una cuestión con implicancias geopolíticas y sostuvo que Occidente debe conservar el liderazgo tecnológico para orientar su desarrollo de acuerdo con los valores que reivindica. En ese marco, afirmó: “Es necesario que sea Occidente quien lidere el desarrollo de la tecnología para asegurarnos que sea acorde a nuestros valores fundamentales libertarios”.
- Apertura económica y desarrollo de recursos estratégicos. El Presidente ratificó el rumbo económico de su Gobierno y vinculó la apertura comercial y la llegada de inversiones con el desarrollo de los recursos estratégicos de la Argentina y con la incorporación de nuevas tecnologías. Al resumir ese proceso, Milei marcó: “Estamos abriendo nuestra economía al comercio y a la inversión. Avanzamos en el desarrollo de nuestros recursos estratégicos. Abrazamos la revolución tecnológica”.
- Reconstrucción del instrumento militar. Milei incluyó la recuperación de las capacidades militares entre los objetivos de la reconstrucción nacional y afirmó que el Gobierno está trabajando para revertir el proceso de deterioro que, según planteó, atravesaron las Fuerzas Armadas durante las últimas décadas. En ese punto, aseguró: “estamos reconstruyendo nuestro instrumento militar después de décadas de abandono”.
- Continuidad en los organismos multilaterales, pero sin subordinación. Aunque se refirió con dureza el funcionamiento de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, Milei aclaró que la Argentina continuará participando de los ámbitos multilaterales cuando considere que existen problemas que requieren cooperación entre países, aunque estableció una distinción entre esa participación y la aceptación de decisiones que afecten la soberanía nacional. En ese sentido, comentó: “Seguiremos formando parte de los foros multilaterales, de buena fe, porque hay problemas que requieren trabajo conjunto. Pero no confundimos cooperación con subordinación”.
- Objetivo de transformar los recursos del país en poder nacional. El Presidente enumeró los recursos que considera estratégicos para la Argentina —entre ellos la energía, los alimentos, los minerales críticos, el talento, el Atlántico Sur y la Antártida— y planteó como objetivo convertir esas capacidades potenciales en herramientas concretas de poder nacional. En ese tramo del discurso, Milei señaló: “tenemos algo que durante demasiado tiempo nos faltó: la voluntad de transformar nuestras posibilidades en poder nacional”.
- Definición del objetivo nacional de la Argentina. En el cierre de su exposición, Milei sintetizó el proyecto de país que planteó durante su intervención ante la Asamblea General a partir de los conceptos de libertad, prosperidad, soberanía, capacidad de defensa de los intereses nacionales y apertura al mundo. Como definición final, el Presidente afirmó: “Una nación libre. Una nación próspera. Una nación soberana. Una nación capaz de defender los suyos y abierta al mundo”.