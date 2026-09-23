Uno por uno, todos los anuncios y definiciones de Javier Milei en su durísimo discurso en la ONU

El presidente apuntó duramente contra el organismo y enumeró las acciones que viene adoptando su gobierno para reforzar el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

El presidente Javier Milei habló durante 19 minutos este miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en lo que significó su tercera intervención como jefe de Estado argentino. Su exposición se produjo en el marco del debate general reúne a distintos mandatarios para presentar sus posiciones y prioridades frente a los principales temas internacionales.

Este año, la sesión se desarrolla bajo el lema “Restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplan para todos”, en un escenario marcado por conflictos internacionales, tensiones geopolíticas, cambio climático y el impacto de las nuevas tecnologías.

La intervención de Milei tuvo como contexto inmediato la disputa diplomática con el Reino Unido por las Islas Malvinas. El presidente habló un día después de la intervención del primer ministro británico Andy Burnham ante la misma Asamblea, en la que hizo referencia al conflicto y sostuvo que el Reino Unido permanecerá firme frente a cualquier amenaza al orden jurídico.