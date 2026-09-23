Javier Milei denunció en la ONU que el organismo ignora la ocupación británica en Malvinas
El presidente argentino expuso ante la Asamblea General en Nueva York. Su alocución estuvo centrada en reafirmar la soberanía sobre las Islas Malvinas.
El presidente argentino expuso ante la Asamblea General en Nueva York. Su alocución estuvo centrada en reafirmar la soberanía sobre las Islas Malvinas.
El presidente Javier Milei dio este miércoles su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. Se trató de su tercera exposición en el máximo foro multilateral global como jefe de Estado, en una jornada clave que sucede a las presentaciones de mandatarios internacionales de peso como Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump.
El jefe de Estado arribó a la ciudad estadounidense durante la madrugada del martes acompañado por una reducida delegación oficial, integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. La agenda diplomática se inició por la tarde con su participación en el cónclave multilateral del "Escudo de las Américas", donde compartió espacio con líderes del continente.
Discurso del Presidente Javier Milei ante la 81.ª sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. pic.twitter.com/mERY8Cyh5a— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 23, 2026
En el tramo conceptual de su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Javier Milei apuntó contra el uso del miedo como mecanismo de control social e institucional, vinculando esa dinámica con los intentos actuales de organismos multilaterales y gobiernos por regular el avance de la inteligencia artificial.
El mandatario denunció la imposición de un "terror psicológico" por parte de los Estados y advirtió que los poderes extraordinarios cedidos a las burocracias durante supuestas emergencias permanecen en el tiempo. Según el jefe de Estado, ese mismo patrón de infundir temor se traslada hoy al debate sobre el desarrollo tecnológico de la IA.
Al argumentar su postura a favor del libre mercado tecnológico y en rechazo a las trabas regulatorias, el Presidente trazó un paralelismo histórico con las grandes transformaciones de la humanidad:
Comparación histórica: Milei recordó que avances como la imprenta, la máquina de vapor, la electricidad e internet siempre generaron temores infundados sobre la destrucción del empleo, al ser el trabajo la principal subsistencia del ser humano.
La lección de la Revolución Industrial: El mandatario argumentó que cuando comenzó la industrialización la población mundial era de 800 millones de personas. Sostuvo que si se hubiera escuchado la postura de los luditas y detractores de la época congelando el empleo, con la población actual multiplicada por diez, la tasa mundial de ocupación sería hoy de apenas el 19%.
En un tramo clave de su discurso ante la Asamblea General, el presidente Javier Milei dirigió un mensaje explícito al sector energético internacional para promover las inversiones en la formación no convencional de Vaca Muerta. Sin embargo, el mandatario acompañó la convocatoria con una tajante advertencia sobre el respeto a las leyes nacionales y la soberanía del país, subrayando que no se tolerarán maniobras ni extracciones sin la correspondiente autorización del Estado argentino.
En este contexto, el jefe de Estado marcó una clara ruptura con los tiempos de la diplomacia multilateral tradicional y anunció un cambio de estrategia autónomo para la República Argentina:
Incentivo al capital privado y límite legal: Milei aseguró que la Argentina ofrece un marco de previsibilidad para el desarrollo de Vaca Muerta, pero enfatizó que se impedirá con firmeza la explotación ilegal de recursos en áreas bajo la jurisdicción o el reclamo nacional.
Autonomía de decisión: El Presidente dejó en claro el nuevo rumbo de la política exterior al sostener que la nación no dependerá de la inacción o los plazos de los organismos internacionales: "Hoy la Argentina no va a esperar más a que la ONU accione, vamos a tomar nosotros las decisiones".
Bajo la atenta escucha de los diplomáticos de la delegación del Reino Unido presentes en el recinto de las Naciones Unidas, el presidente Javier Milei volvió a poner en el centro de la escena internacional el conflicto por el Atlántico Sur. Durante su alocución, el mandatario argentino convocó formalmente al gobierno británico a reanudar las negociaciones bilaterales sobre la soberanía de las Islas Malvinas por la vía diplomática y pacífica, respetando los mandatos del derecho internacional y los estatutos del propio organismo.
En ese marco, el jefe de Estado envió un mensaje directo respecto del control de los recursos naturales en la zona disputada y ratificó el endurecimiento de la postura oficial frente a las actividades no reguladas por la República Argentina:
Nuevo proyecto de ley: Milei anunció la presentación de una iniciativa legislativa orientada a sancionar y regular la explotación ilegal de recursos pesqueros e hidrocarburíferos en el área del archipiélago sin autorización del Estado nacional.
Llamado a la negociación pacífica: El Presidente exhortó a las autoridades británicas a sentarse a la mesa de diálogo de manera pacífica, tal como lo establecen la Resolución 2065 y los principios rectores del derecho internacional.
Durante su exposición ante el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Javier Milei apuntó contra la inacción del organismo multilateral frente a la disputa del Atlántico Sur. El mandatario recordó que la ONU nació con el compromiso primordial de resguardar la autodeterminación y la soberanía de los países, un principio que —según su visión— fue omitido deliberadamente en la controversia que la Argentina mantiene con el Reino Unido.
En el tramo más severo de su discurso diplomático, el jefe de Estado reafirmó la postura histórica del país y cuestionó la falta de avances efectivos impulsados por las autoridades del organismo:
Omisión sobre la soberanía nacional: Milei remarcó que la organización decidió ignorar la ocupación ilegal británica, vulnerando los propios estatutos de defensa del territorio de los Estados miembros.
Una causa irrenunciable: El Presidente enfatizó ante los delegados internacionales que "Malvinas es para nosotros una causa nacional", ratificando que la recuperación del archipiélago sigue siendo una prioridad absoluta e innegociable de la política exterior argentina.
El presidente Javier Milei abrió su alocución ante la Asamblea General de las Naciones Unidas con una severa embestida contra la conducción y el rumbo del organismo internacional. Desde el estrado en Nueva York, el jefe de Estado afirmó que la ONU "se convirtió en una organización inútil" al apartarse de su mandato original de garantizar la paz entre naciones soberanas para transformarse en una estructura supranacional que busca tutelar la vida de los ciudadanos.
Al argumentar su postura frente a los delegados de los países miembros, el mandatario dividió la exposición de su reclamo en tres ejes doctrinarios y conceptuales:
Lo que la ONU debió hacer y no hizo: Milei denunció la inacción del organismo frente a conflictos globales decisivos y su falta de eficacia en la preservación de las libertades individuales y la seguridad de las naciones.
Lo que no debió hacer e hizo de todas formas: Criticó la intromisión progresiva de la burocracia internacional en las políticas públicas internas y en el desarrollo de las economías locales a través de regulaciones e imposiciones ideológicas.
Rechazo a la regulación de la inteligencia artificial: El Presidente sentó la posición oficial de Argentina respecto de las nuevas tecnologías, oponiéndose firmemente a que organismos internacionales pretendan regular o frenar el desarrollo de la inteligencia artificial.
El presidente Javier Milei arribó a la sede central de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York para protagonizar su tercera intervención como jefe de Estado en el Debate General del organismo multilateral. Acompañado por el canciller Pablo Quirno, el mandatario ultima los detalles de su alocución antes de hacer uso de la palabra ante los representantes de los países miembros.
Brasil abre siempre el debate general, por tradición, y Estados Unidos habla segundo como país anfitrión. Lula aprovechó ese lugar para cuestionar a las potencias y al funcionamiento del Consejo de Seguridad, y describió el presente como el momento más crítico del organismo: "La ONU está fracasando en una de sus misiones más importantes: liberar a la humanidad del flagelo de la guerra. Su credibilidad nunca ha sido tan baja".
Trump, en cambio, armó su intervención alrededor de la política exterior y la tecnología. Defendió las acciones militares recientes contra Irán y Venezuela, dijo que debe decidir si "aniquilar" a Irán y planteó la posibilidad de usar la fuerza en América Latina si considera que están en riesgo los intereses estadounidenses.
El tramo más llamativo fue el dedicado a la inteligencia artificial, donde rechazó de plano cualquier regulación global y propuso rebautizarla: "El uso de la palabra 'artificial' hace que la inteligencia parezca falsa. No es falsa. De hecho, es asombrosa". Y anunció un cambio terminológico: "A partir de ahora, todos los documentos de Estados Unidos —y ojalá también los del resto del mundo— se modificarán para utilizar el término 'super', que es mucho más preciso que 'artificial'. Así que será 'superinteligencia'".
La presencia de Milei en el recinto internacional se da en un escenario marcado por intensas negociaciones bilaterales y posicionamientos geopolíticos. Tras participar de la cumbre regional sobre seguridad hemisférica junto a funcionarios de la administración norteamericana, la delegación argentina busca reforzar las alianzas estratégicas con las potencias occidentales.
Con el reclamo por las Islas Malvinas como bandera central, el Presidente buscará combinar la tradicional postura del país respecto a la disputa del Atlántico Sur con la impronta de su política exterior alineada a los valores de la libertad económica y el combate al crimen organizado transnacional.
Según trascendió de fuentes de la comitiva oficial, el eje central de la alocución presidencial estará enfocado en la ratificación del reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Ofensiva diplomática e hidrocarburífera: El discurso del mandatario se alineará con la postura del Ejecutivo nacional frente a las empresas petroleras y de servicios que operan en el archipiélago sin la correspondiente autorización y regulación del Estado argentino.
Balance de gestión y rumbo económico: El jefe de Estado aprovechará el estrado internacional para hacer un balance de las reformas estructurales impulsadas por su administración, la consolidación del superávit fiscal y la defensa del libre mercado como motor de desarrollo.
EN TELEVISIÓN
MÁXIMA TENSIÓN LIBERTARIA
reunión clave