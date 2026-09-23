Javier Milei denunció en la ONU que el organismo ignora la ocupación británica en Malvinas

Javier Milei rechazó regular la inteligencia artificial en la ONU y acusó a los Estados de infundir "terror psicológico"

En el tramo conceptual de su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Javier Milei apuntó contra el uso del miedo como mecanismo de control social e institucional, vinculando esa dinámica con los intentos actuales de organismos multilaterales y gobiernos por regular el avance de la inteligencia artificial.

El mandatario denunció la imposición de un "terror psicológico" por parte de los Estados y advirtió que los poderes extraordinarios cedidos a las burocracias durante supuestas emergencias permanecen en el tiempo. Según el jefe de Estado, ese mismo patrón de infundir temor se traslada hoy al debate sobre el desarrollo tecnológico de la IA.

Al argumentar su postura a favor del libre mercado tecnológico y en rechazo a las trabas regulatorias, el Presidente trazó un paralelismo histórico con las grandes transformaciones de la humanidad: