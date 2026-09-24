Día D para la economía: el Indec revela el EMAE de julio y se define si Argentina entra en recesión

Argentina se juega mucho en el tercer trimestre del 2026 en cuanto a la situación de la economía real. Si en el período julio-septiembre de este ejercicio el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) cae contra el segundo trimestre del año, habrá recesión. Si crece, no. De ahí la importancia del indicador que se conocerá esta tarde a las 16 horas publicado por el Indec. Nada menos que el resultado de la variable del primero de esos meses: el EMAE de julio. Ahí comenzará a develarse la incógnita.