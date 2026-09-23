Inflación: el NEA supera al promedio nacional, los alimentos acumulan un alza del 26% en lo que va del año

Pese a la desaceleración de la inflación general en el país, los productos de la canasta básica continúan presionando el bolsillo de las familias de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa.

Según un informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec) entre enero y agosto de este año en el Nordeste del país los alimentos acumularon un incremento del 26%. Las verduras encabezaron las subas tanto en agosto como en el acumulado de 2026.

En tal sentido, ese mes el incremento fue del 13,9%; mientras que entre agosto de 2025 y el mismo período de 2026 el aumento acumulado fue del 82%; según el Indec.

El rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas registró en el octavo mes del año una suba del 1,7% en Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. Aunque se ubicó por debajo del índice general regional, que fue del 2,6%, la evolución de los alimentos continúa mostrando una tendencia de fuerte encarecimiento cuando se analiza el acumulado del año y la comparación con los últimos doce meses.

El mayor aumento mensual se observó en Verduras, tubérculos y legumbres, con una suba del 8,2%, convirtiéndose en el componente que más presión ejerció sobre la canasta alimentaria durante mayo.

También se destacaron los aumentos las Frutas, que aumentaron el 5,6%; Azúcar, dulces, chocolates y golosinas (4,2%); Leche, productos lácteos y huevos (3,1%); Aguas minerales, gaseosas y jugos (3,1%); Pan y cereales (3%) y Aceites, grasas y manteca (2,9%).

Las bebidas no alcohólicas, en tanto, aumentaron 2,7%, mientras que el las Infusiones (café, té, yerba y cacao) mostró una variación más moderada del 1,4%.

Entre los alimentos con menor incidencia se ubicaron las carnes y derivados, que registraron un aumento de apenas 0,3% durante el mes de agosto.

Un año difícil

Entre enero y agosto, el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas acumuló una suba del 26% en el Nordeste, superando incluso el incremento general del costo de vida regional, que en el mismo período llegó al 24,4%.

En el acumulado anual, las verduras lideran el ranking con un aumento del 76%, muy por encima del promedio del rubro. Detrás aparecen las Carnes y derivados, con una suba del 54,8%, seguida por aceites y grasas con el 47%, Azúcar 24,5% y Leche, productos lácteos y huevos 18,5%; Pan y cereales 13,5%.

Presión inflacionaria

La comparación interanual también evidencia el fuerte impacto que sigue teniendo la inflación alimentaria sobre los hogares de la región.

Entre agosto de 2025 y agosto de 2026, Alimentos y bebidas no alcohólicas acumuló un incremento del 38,2%.

En ese período, las carnes y derivados encabezaron las subas con un aumento del 55,9%, convirtiéndose en el componente que más se encareció en los últimos doce meses. También mostraron fuertes incrementos las frutas (56%), los aceites y grasas (37%); las verduras 36%; entre otros alimentos.

Los datos confirman que, pese a la desaceleración que viene mostrando la inflación general en los últimos meses, el costo de los alimentos continúa siendo uno de los principales factores de presión sobre el presupuesto de las familias del Nordeste, una región que volvió a registrar en mayo los índices inflacionarios más elevados del país.

Carne, cada vez más lejos

El NEA registra la mayor inflación en carne entre las regiones del país. Entre enero y agosto 2026, el precio de la carne vacuna aumentó 51,2% en el Nordeste, por encima de la inflación general de la región y de los registros de GBA, Pampeana, NOA, Cuyo y Patagonia. En la comparación interanual, la suba alcanzó el 54,5%.

La carne vacuna acumuló en el Nordeste argentino el mayor aumento de precios entre todas las regiones del país durante los primeros siete meses del año. Según los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que releva el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el precio de la carne en esta región subió 25,2% entre enero y agosto por encima de la inflación general de la región que en el mismo período alcanzó el 22,3%.

El dato adquiere relevancia en un contexto en el que la carne vacuna fue, durante buena parte del año, uno de los principales factores de presión dentro del capítulo de alimentos. Aunque en los últimos meses mostró una evolución más moderada, el fuerte incremento acumulado mantiene al producto entre los que más impactaron sobre el presupuesto de los hogares del Nordeste.

En julio, el aumento fue de apenas 0,3% en la región, un comportamiento que se ubicó dentro de los parámetros generales observados para la carne a nivel nacional. Sin embargo, la evolución acumulada desde comienzos de año muestra una diferencia significativa respecto de otras zonas del país.

Otras regiones

Después del NEA, los mayores incrementos entre enero y agosto se registraron en el Noroeste, con 23,3%, y en la región Pampeana, con 22,5%.

Según el Indec más atrás quedaron el Gran Buenos Aires, con 20,8%; Patagonia, con 18,8%; y Cuyo, con 17,4%.

La brecha se amplía todavía más cuando se observa la comparación interanual. Entre agosto de 2025 e igual mes de este año, la carne vacuna aumentó 54,5% en el NEA, también el registro más elevado del país. Le siguieron el NOA, con 45,5%; la región Pampeana, con 45,2%; el Gran Buenos Aires, con 42,9%; Cuyo, con 42,3%; y Patagonia, con 32,7%.

En este caso, el incremento del precio de la carne en el Nordeste también superó ampliamente la inflación general de la región, que en los 12 meses considerados llegó al 36,9%.

Zona ganadera

Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa y forman parte de una región con una fuerte vinculación histórica con la actividad ganadera y con el consumo de carne vacuna.

Pero ser una región productora no significa quedar al margen de las variaciones de precios y del deterioro del poder adquisitivo. Aquella imagen del país en que la carne vacuna ocupaba un lugar casi excluyente en la mesa está siendo reemplazada.