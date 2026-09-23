Inflación: los alimentos presionan y el IPC podría acercarse al 2% en septiembre, según las consultoras

Los aumentos en los alimentos en lo que va de septiembre presionan la inflación y amenazan con frenar la desaceleración del índice, el cual volvería a estar cercano al 2% en el noveno mes del año, en contraposición con la expectativa del Gobierno.

El Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) marcó 1,7% en agosto. Así, no sólo volvió al sendero desinflacionario, sino que también marcó el menor dato mensual en 14 meses.

Sin embargo, las estimaciones privadas, correspondientes a la tercera semana de septiembre reflejan que la presión en alimentos y bebidas podría empujar al alza la cifra general del mes, lo que podría frenar el proceso de desinflación en el noveno mes del año.

La consultora Analytica estimó que la tercera semana del mes presentó una suba del 0,7% en el rubro de alimentos, acumulando un promedio del 2,7% en las últimas cuatro semanas, y proyecta que el IPC general alcanzará el 2% en septiembre.

En ese sentido, LCG detectó una suba semanal del 0,6% en el rubro, promediando un 1,8% en las últimas cuatro semanas , lo que implica una aceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto de la medición previa.

La consultora registró las siguientes subas: carne (+1,1%), verduras (+2,3%), bebidas (+0,8%) y panificados (+0,7%). En este marco, hay que recordar que el segmento de bebidas explicó por sí solo el 70% de la inflación en alimentos del último mes, acumulando un alza del 9,3% mensual.

A su vez, la consultora Econviews señaló: "Nuestro relevamiento de precios arroja una variación de 1,1% promedio en la tercera semana de septiembre, para una canasta de alimentos y bebidas en supermercados". "Esta semana se destacaron subas en carnes y derivados (+1,1%) y lácteos (1,2%)", agregó.

Por otra parte, la consultora Eco Go remarcó que otro factor que incidirá en el indicador del mes es la suba de los servicios. Al respecto, precisó que en septiembre "el IPC contará con un menor aporte desinflacionario de los estacionales y enfrentará nuevos ajustes de tarifas". La consultora que dirige Marina Dal Pogetto, detalló que las principales subas se dan en Electricidad (+4,2%), gas (+1,4%), colectivos (+4,1%) y trenes metropolitanos (+8%).

Queé se espera para la inflación en los próximos meses

En el equipo económico se muestran optimistas de que el sendero desinflacionario continúe hacia adelante. El secretario de Finanzas, Federico Furiase, proyectó que, manteniendo el orden fiscal y monetario, el indicador podría quebrar el piso de entre 1% y 1,5% mensual durante los próximos meses o en 2027.

Pero el mercado mantiene estimaciones más cautas. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central (BCRA) muestra estimaciones más cautas. Los principales analistas de la City prevén un IPC de 1,8% para septiembre, 1,7% para octubre, 1,6% para noviembre y 1,8% para diciembre.

Para todo 2026, el REM anticipa que los precios terminen con una suba en torno al 30%, ubicándose un punto porcentual por encima de la pauta del 29% fijada en el proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso. Cabe destacar que el Presupuesto 2026 vaticinaba un 10,1% para este año.

A su vez, la conocida "ley de leyes" proyecta una desaceleración al 18% para el año próximo.