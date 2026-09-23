Volvieron a caer las ventas en supermercados en julio, pero los shoppings registraron una leve suba

Las ventas en los supermercados registraron una caída del 0,7% en julio con respecto a junio, mientras que a nivel interanual la baja fue del 2,1%. Los shoppings, al contrario, mostraron una leve expansión del 0,5% intermensual.

El comportamiento de las ventas al consumidor mostró dinámicas dispares durante el mes de julio de 2026. Según los datos oficiales publicados por el INDEC, mientras que las grandes cadenas de supermercados registraron una baja del 2,1% interanual a precios constantes, los centros de compras quebraron la tendencia negativa de los meses previos y anotaron un incremento del 1,9% respecto al mismo período del año anterior.

Los supermercados en retroceso: el volumen consumido volvió a ceder El índice de ventas totales a precios constantes en los supermercados mostró en julio de 2026 una caída del 2,1% interanual. En la medición desestacionalizada respecto al mes de junio de 2026, la variación registró una retracción del 0,7%. De esta manera, en el acumulado de los primeros siete meses del año (enero-julio), el sector arrastra una contracción del 2,7% en comparación con igual período de 2025.

A precios corrientes (facturación nominal), las ventas totales sumaron $2.591.042,4 millones (aproximadamente 2,59 billones de pesos), reflejando un aumento nominal del 25,8% respecto al mismo mes del año anterior.

2,7%, la contracción que arrastra el sector de los supermercados Maru Mena/MDZ Financiación, canales y volumen operacional Medios de pago : Las tarjetas de crédito continuaron encabezando la estructura de pago con el 41,9% del total invertido ($1.086.066 millones), seguidas por las tarjetas de débito con el 25,9% ($672.050 millones), el efectivo con un 16,6% ($429.104 millones) y otros medios (billeteras virtuales, códigos QR y vales) con un 15,6% ($403.822 millones, rubro que creció un 63,8% interanual).

: Las continuaron encabezando la estructura de pago con el del total invertido ($1.086.066 millones), seguidas por las con el ($672.050 millones), el con un ($429.104 millones) y (billeteras virtuales, códigos QR y vales) con un ($403.822 millones, rubro que creció un 63,8% interanual). Canales de venta : La compra presencial en el salón de ventas concentró el 96,9% del total facturado ($2.509.483 millones), en tanto que las operaciones por canales online representaron el 3,1% ($81.560 millones).

: La compra en el salón de ventas concentró el del total facturado ($2.509.483 millones), en tanto que las operaciones por canales online representaron el ($81.560 millones). Ticket y empleo: El ticket promedio por operación se ubicó en $34.981 (+16,5% interanual). Por su parte, el personal ocupado por las cadenas de supermercados descendió a 95.383 asalariados, lo que equivale a una contracción del 4,6% en la nómina laboral respecto a julio de 2025. Shoppings en alza: la indumentaria y el esparcimiento impulsaron las ventas A diferencia del canal alimenticio y masivo, la Encuesta Nacional de Centros de Compras reveló que en julio de 2026 el índice de ventas a precios constantes marcó una suba interanual del 1,9%. La serie desestacionalizada mostró a su vez una leve expansión del 0,5% intermensual. Pese a este repunte mensual, el acumulado de los primeros siete meses del año se mantiene en terreno negativo, acumulando una baja del 2,0%.

A precios corrientes, la facturación total en los centros de compras alcanzó los $707.774 millones, representando un alza del 23,0% frente a julio del año previo.