Javier Milei aseguró que "nos van a salir dólares por las orejas"

Luego su participación en la Asamblea General de la Organización de la Naciones Unidas ( ONU ), el presidente Javier Milei habló con la prensa acerca del rumbo económico de su Gobierno. El mandatario estuvo escoltado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

"Nuestra balanza este año va a trepar a US$25.000 millones. Pasamos de un déficit comercial energético de US$5.000 millones a un superávit de US$10.000 millones o más", lanzó Milei.

"Entonces, los dólares que no tenés en el mercado financiero los tenemos en abundancia desde el lado real, desde la balanza comercial. Cada impacto que antes, en Argentina, te disparaba una crisis, hoy hace que nuestro problema sea que los dólares nos salen por las orejas", agregó el Presidente, que fue entrevistado por la periodista Nieves Zuberbühler, de TN, a la salida de su discurso en la ONU.

"Nuestro problema es que, si compramos tantos dólares, se nos escape la tasa de inflación ; y si los esterilizamos, que se nos escape la tasa de interés . Nunca creíamos que en Argentina, frente a semejante shock externo negativo, se generaran situaciones de superabundancia de dólares", aclaró.

A su vez, Javier Milei , ponderó el crecimiento de la actvidad y sostuvo que la economía lleva 28 meses seguidos creciendo.

"Si tomamos el EMAE desestacionalizado, para poder tener frecuencia mensual, el primer año nos expandimos al 6,7 % y el segundo a casi 4 %. Si mantenemos las proyecciones de mercado, no las nuestras, estaríamos entre 18 % y 20 % de crecimiento en los cuatro años", expresó.

"Pensá que el último gobierno de Cristina creció 1,5%, con una OCDE creciendo al 7%. Mauricio Macri cayó 3,8% o 3,9%, con el mundo y la OCDE creciendo alrededor de 6% o 7%. Alberto Fernández recuperó la caída de Macri en un mundo de 5% o 6%, y nosotros vamos a estar creciendo 18%. Es decir, aun tomando el valor más bajo, sería tres veces más de lo que crece la OCDE", agregó.

Luego continuó comparando otras varibles macroeconómicas frente a sus antecesores. "En materia de inflación, Néstor Kirchner la recibió en 3,7% y la devolvió en 8,3%. Cristina la recibió en 8,3% y la entregó en 25%. Macri la recibió en 25% y la entregó en 54%. Alberto la recibió en 54% y la dejó en 200%. Nosotros, desde niveles de 200% —o de 300% si se toma la inflación mayorista—, la estamos dejando este año entre 20% y 30%", continuó Milei.

"Estamos cumpliendo todas las promesas", sentenció el Presidente.