BanksWeek: cómo aprovechar los descuentos de hasta 50% y cuotas sin interés en 7 bancos
Descuentos de hasta 50% y cuotas sin interés aparecen en categorías como tecnología, hogar y moda. Qué mirar antes de comprar en los bancos participantes.
El BanksWeek 2026 ya está en marcha y ofrece durante esta semana distintas alternativas para comprar con descuentos y financiación en las tiendas online de bancos. Hasta el domingo 27 de septiembre, hay promociones de hasta 50% y opciones de hasta 24 cuotas sin interés en productos seleccionados.
BanksWeek: qué descuentos y cuotas se pueden aprovechar
La propuesta incluye a las tiendas digitales de siete bancos. Las promociones varían según cada entidad, por lo que no todos los productos tienen los mismos descuentos ni las mismas opciones de financiación.
Entre los beneficios más destacados se encuentran:
- Descuentos de hasta 50% en productos seleccionados.
- Hasta 24 cuotas sin interés, de acuerdo con el banco y el artículo.
- Alternativas de 12 y 18 cuotas sin interés.
- Envíos sin cargo en determinadas promociones.
Las categorías incluidas son variadas y abarcan tecnología, electrodomésticos, artículos para el hogar, moda, deportes, salud, belleza y juguetería.
Qué bancos participan de BanksWeek 2026
En esta edición participan Banco de Córdoba, Banco Provincia, ICBC, Banco Credicoop, Banco Macro, Galicia y Santander.
Cada entidad cuenta con sus propias tiendas online y establece las condiciones de sus promociones. Por eso, el beneficio disponible puede cambiar según el banco, el producto elegido y el medio de pago utilizado.
La propuesta se concentra en los marketplaces y espacios de comercio electrónico de las entidades participantes, donde se pueden consultar las ofertas vigentes durante el evento.
Cómo aprovechar las promociones de BanksWeek
Para sacarle provecho a las ofertas, no alcanza con mirar solamente el porcentaje de descuento o la cantidad de cuotas. Antes de comprar, conviene comparar las condiciones completas de cada promoción y revisar cuánto se termina pagando.
Estos son algunos puntos para tener en cuenta:
- Precio final del producto.
- Porcentaje de descuento y posibles topes.
- Cantidad de cuotas sin interés disponibles.
- Tarjeta o medio de pago requerido.
- Costo del envío y si existe una opción gratuita.
- Productos incluidos y eventuales requisitos o cupos.
Además, una promoción de hasta 50% no significa que todos los artículos de una determinada categoría tengan ese descuento. De la misma manera, las 24 cuotas sin interés están sujetas a las condiciones establecidas para cada producto.
Por eso, una buena alternativa es buscar primero el artículo que se necesita y después comparar las distintas opciones de financiación y descuento disponibles en las tiendas de los bancos hasta el 27 de septiembre.