BanksWeek: cómo aprovechar los descuentos de hasta 50% y cuotas sin interés en 7 bancos

El BanksWeek 2026 ya está en marcha y ofrece durante esta semana distintas alternativas para comprar con descuentos y financiación en las tiendas online de bancos. Hasta el domingo 27 de septiembre, hay promociones de hasta 50% y opciones de hasta 24 cuotas sin interés en productos seleccionados.

La propuesta incluye a las tiendas digitales de siete bancos. Las promociones varían según cada entidad, por lo que no todos los productos tienen los mismos descuentos ni las mismas opciones de financiación.

El BanksWeek permite comprar productos de distintos rubros con descuentos y en varias cuotas sin interés.

Las categorías incluidas son variadas y abarcan tecnología, electrodomésticos, artículos para el hogar, moda, deportes, salud, belleza y juguetería.

Cada entidad cuenta con sus propias tiendas online y establece las condiciones de sus promociones. Por eso, el beneficio disponible puede cambiar según el banco, el producto elegido y el medio de pago utilizado.

La propuesta se concentra en los marketplaces y espacios de comercio electrónico de las entidades participantes, donde se pueden consultar las ofertas vigentes durante el evento.

Cómo aprovechar las promociones de BanksWeek

Para sacarle provecho a las ofertas, no alcanza con mirar solamente el porcentaje de descuento o la cantidad de cuotas. Antes de comprar, conviene comparar las condiciones completas de cada promoción y revisar cuánto se termina pagando.

Estos son algunos puntos para tener en cuenta:

Precio final del producto.

Porcentaje de descuento y posibles topes.

Cantidad de cuotas sin interés disponibles.

Tarjeta o medio de pago requerido.

Costo del envío y si existe una opción gratuita.

Productos incluidos y eventuales requisitos o cupos.

Además, una promoción de hasta 50% no significa que todos los artículos de una determinada categoría tengan ese descuento. De la misma manera, las 24 cuotas sin interés están sujetas a las condiciones establecidas para cada producto.

Por eso, una buena alternativa es buscar primero el artículo que se necesita y después comparar las distintas opciones de financiación y descuento disponibles en las tiendas de los bancos hasta el 27 de septiembre.