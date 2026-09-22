Banco Nación: descuentos de hasta 40% y préstamos de hasta 72 meses

El momento de renovar una notebook, comprar un aire acondicionado o sumar un electrodoméstico a la cocina vuelve a poner el precio y la financiación en primer plano. Banco Nación renovó su vidriera digital con rebajas de hasta el 40% en marcas seleccionadas y distintas alternativas de pago.

La campaña comprende productos de HP, Midea, Atma y Nespresso. Los beneficios no abarcan necesariamente todo el catálogo de cada fabricante: el porcentaje, la cantidad de cuotas y las condiciones dependen del artículo y del vendedor. Por eso, antes de cerrar la operación, resulta necesario revisar la publicación elegida y confirmar qué modalidad aparece disponible en el proceso de compra.

HP concentra una parte de la propuesta tecnológica, con descuentos de hasta el 30% en notebooks, impresoras, periféricos y accesorios seleccionados. Midea aplica rebajas similares en equipos de climatización y electrodomésticos, entre ellos aires acondicionados, heladeras y pequeños aparatos para la cocina. La disponibilidad depende del stock publicado dentro del marketplace oficial de Tienda BNA+ .

Atma también ofrece reducciones de hasta el 30% en artículos para el hogar. Entre las categorías alcanzadas aparecen freidoras de aire, hornos eléctricos, cafeteras, licuadoras, procesadoras y otros equipos de uso cotidiano. Nespresso presenta el porcentaje más alto de la campaña, con rebajas que llegan al 40% en cafeteras y productos seleccionados. El descuento máximo, sin embargo, no se aplica de manera uniforme a todas las publicaciones de esas marcas.

Algunos productos adheridos pueden abonarse en hasta 20 cuotas sin interés con los medios de pago indicados en la tienda. Esa opción debe figurar expresamente dentro de la publicación, ya que la financiación varía según el artículo. Como alternativa, determinadas compras permiten solicitar un préstamo personal del Banco Nación durante la misma operación. Esta modalidad tiene intereses y requiere una evaluación crediticia: no debe confundirse con las cuotas sin costo financiero.

Las condiciones oficiales fueron actualizadas y actualmente contemplan plazos de hasta 72 meses, en lugar de las 48 cuotas mencionadas inicialmente para algunas publicaciones. El Banco Nación informa que estos créditos parten de $100.000 y pueden alcanzar los $40 millones. La cuota se debita de una caja de ahorros y el monto aprobado depende de los ingresos y del perfil crediticio. La entidad publica una Tasa Nominal Anual fija del 40%, aunque el costo financiero total resulta superior por los intereses y el IVA.

Qué revisar antes de confirmar una compra

Para aprovechar la campaña conviene comparar el precio final y no limitarse al porcentaje anunciado. La ficha del producto debe indicar el valor vigente, el vendedor, el costo de envío, el plazo estimado de entrega y las opciones reales de financiación. También es importante distinguir una compra con tarjeta en cuotas sin interés de un préstamo personal, porque ambas modalidades tienen costos y requisitos diferentes.

Las ofertas, el stock y los planes disponibles pueden modificarse, por lo que las condiciones definitivas son las que aparecen en Tienda BNA+ al momento de confirmar la operación.