Javier Milei ante Wall Street: "Si nuestro gobierno es reelecto, 2028 será el mejor año de la historia"

El presidente expuso en The Economic Club of New York, enumeró las cifras de su gestión y aseguró que las inversiones en Vaca Muerta y minería van a acelerarse.

Javier Milei cerró su gira por Nueva York con una exposición ante el foro de banqueros e inversores The Economic Club of New York. La frase que ordenó todo el discurso fue una promesa con condición electoral incorporada: "Todos los inversores y actores económicos del mundo libre saben que si nuestro gobierno es reelecto en 2027, el 2028 será el mejor año económico de la historia argentina, no solo en términos financieros, sino también en la economía real".

Las inversiones y el efecto sobre los salarios Sobre lo que viene, el Presidente apostó a la aceleración de los sectores que ya traccionan: "Las inversiones en sectores ya van a gran velocidad, como Vaca Muerta, la minería y la agroindustria, se van a acelerar todavía más, y a los sectores del futuro que aún no han desembarcado en el país llegarán con fuerza".

De ahí derivó la consecuencia política que más le interesa mostrar de cara a 2027: "Esto se va a reflejar de forma clara en los salarios y va a solidificar por largo plazo el apoyo al cambio radical del modelo económico que le propusimos a la población. Esto no es un evento azaroso. Es la continuidad natural del rumbo al que nos hemos aferrado y de todos los cambios que nuestra gestión hizo durante nuestro primer mandato".

El repaso de los indicadores Buena parte de la intervención consistió en una enumeración de cifras. "El país está creciendo a un ritmo vertiginoso. Llevamos veintisiete meses de crecimiento sostenido y hoy el país crece a un ritmo que coloca un pico económico histórico en nuestro país. Es un crecimiento que se reparte en casi toda la economía. Hoy trece de los quince sectores productivos que lideran el medidor mensual de la actividad están creciendo, el mejor registro de al menos los últimos quince años", afirmó.

Sobre el desempeño de largo plazo sostuvo: "El PBI por habitante ya superó el nivel más alto que había alcanzado el país antes de la década perdida entre 2011 y 2023. Además, es la primera vez en décadas que el PBI argentino crece durante tres años consecutivos, cuando el patrón histórico siempre fue que el PBI crecía en años electorales y se retrajera en años no electorales".