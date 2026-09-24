Homenaje a Karakachoff: la UCR porteña marcó distancia de Milei

A medio siglo del secuestro y asesinato de Sergio “El Ruso” Karakachoff, la Unión Cívica Radical porteña rindió homenaje al dirigente, abogado y periodista con un acto en la plaza que lleva su nombre, en el barrio de Barracas. La actividad incluyó el descubrimiento de una placa y la inauguración de un mural, en una jornada que reunió a dirigentes radicales, referentes de la juventud y militantes.

El presidente de la UCR de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Rossi, fue uno de los principales oradores y reivindicó la trayectoria política y profesional de Karakachoff, asesinado durante los primeros meses de la última dictadura. En ese marco, vinculó la figura del dirigente con la actualidad política y afirmó: “Seguramente, si Sergio estuviera entre nosotros, estaría diciendo bien fuerte que no a Milei y a todo lo que representa”.

Karakachoff había desarrollado una intensa actividad como abogado laboralista, periodista y dirigente de la UCR. También fue fundador de Franja Morada y del Movimiento de Renovación y Cambio, y en 1975 se incorporó a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, desde donde intervino en la defensa de personas detenidas y desaparecidas.

El cierre del acto estuvo a cargo del histórico dirigente radical Federico Storani, quien recordó especialmente el trabajo de Karakachoff en defensa de trabajadores ferroviarios, del gremio de la carne y de los talleres navales.

Storani también evocó aquellos días de 1976 y relató las dificultades que atravesaron la esposa de Karakachoff, María del Carmen “Marimé” Arias, y sus hijas, Sofía y Matilde, quienes finalmente pudieron exiliarse en Venezuela. La propia documentación de la UNLP registra que la familia debió exiliarse en Caracas tras el secuestro y asesinato del dirigente.

“Seguramente este sería el homenaje que más le gustaría a Sergio, porque es en una plaza pública donde circula la gente de trabajo, la gente de la zona sur de Buenos Aires”, sostuvo Storani al destacar el sentido del lugar elegido para la ceremonia.

Durante el encuentro también participaron referentes de la Juventud Radical y Franja Morada, entre ellos Alejandro Caracciolo, además de las dirigentes de la zona sur Patricia Vischi y Silvia Millara. La actividad reunió, según los organizadores, a alrededor de 500 jóvenes.

Entre los asistentes estuvieron los exdiputados nacionales Pedro Calvo, Juan Manuel Casella y Alejandro Echegaray; el presidente del Comité Nacional de la Juventud Radical, Nahuel Breglia; y la exdiputada nacional Lucía Alberti, responsable del Instituto de Derechos Humanos partidario Mario Abel Amaya, que impulsó la realización de la actividad.

El homenaje porteño se sumó a una serie de actos realizados durante septiembre para recordar los 50 años del asesinato de Karakachoff. En La Plata, su ciudad natal, la UCR y la Universidad Nacional de La Plata organizaron distintas actividades, entre ellas la entrega a su familia de la distinción post mortem “Azucena Villaflor”, la plantación de un árbol y la presentación de un proyecto para otorgarle el título de Doctor Honoris Causa post mortem.

Karakachoff fue secuestrado y torturado junto con su amigo y colega Domingo “Mingo” Teruggi en septiembre de 1976. Sus cuerpos fueron encontrados sin vida al día siguiente. Tenía 37 años.