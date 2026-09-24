El Senado sesiona este jueves para debatir la reforma del Banco Central y el nuevo régimen de Zonas Frías

El Senado sesionará este jueves 24 de septiembre a partir del mediodía. El cuerpo debatirá dos proyectos clave para el oficialismo: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el régimen de Zonas Frías .

La sesión fue convocada para las 12 , pero el debate sobre el proyecto del BCRA comenzaría recién a las 14. La demora se explica porque se espera que los senadores del bloque Justicialista planteen distintas cuestiones de privilegio antes de entrar en tema.

El oficialismo impulsa ambas iniciativas después de los acuerdos que alcanzó con los bloques dialoguistas, tanto en materia de subsidios como en el proyecto del Banco Central.

Con los últimos cambios, los bloques aliados de la UCR, el PRO y espacios provinciales respaldan las modificaciones que propone La Libertad Avanza a la Carta Orgánica del BCRA.

El proyecto oficialista apunta a restringir el uso de la emisión monetaria como mecanismo de financiamiento del déficit fiscal. Entre otros puntos, la iniciativa de Javier Milei:

Prohíbe la asistencia financiera a la Nación y a las provincias.

Propone eliminar las funciones vinculadas con el direccionamiento del crédito y las políticas crediticias diferenciadas.

¿Quién podrá designar o remover a los directores del BCRA?

Este es uno de los puntos que se modificó tras la negociación. La Carta Orgánica vigente establece que el Poder Ejecutivo puede remover a un director por mala conducta o incumplimiento de sus deberes, previo dictamen de una comisión especial del Congreso.

El proyecto original disponía que los directores requerían apoyo de ambas cámaras legislativas. Con el cambio acordado con la oposición, el Senado retiene la facultad de designarlos o removerlos con mayoría agravada, es decir, 37 votos, y no con dos tercios. Para ello, los senadores de La Libertad Avanza aceptaron modificar el texto que había votado Diputados.

¿Qué cambia con el régimen de Zonas Frías?

Fue el tema que más negociación requirió, sobre todo con los gobernadores de las provincias que perderían los subsidios aprobados en 2021. El proyecto oficialista propone mantener el beneficio solo para la Patagonia, Malargüe y la Puna, lo que permitiría un ahorro de unos 272 millones de pesos.

¿Qué distritos perderían el subsidio al gas?

Perderían el beneficio algunos distritos que lo obtuvieron en 2021, entre ellos la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis.

¿Quiénes conservarían el subsidio aunque su zona quede afuera?

Mantendrían el beneficio:

Los veteranos de Malvinas.

Los hogares inscriptos en el ReNaBaP.

Las viviendas con familiares que tengan el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Además, quienes pierdan el subsidio podrían gestionar una rebaja en las tarifas si acreditan ingresos de hasta tres canastas básicas para un hogar tipo 2, lo que hoy equivale a unos 4,8 millones de pesos.

¿Quiénes apoyan y quiénes rechazan los cambios en Zonas Frías?

Los cambios tendrían el respaldo de senadores aliados de Catamarca, Corrientes, Salta y Misiones, además de algunos legisladores del peronismo.

Del otro lado, el proyecto es rechazado por los radicales mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri, el bonaerense Maximiliano Abad y el pampeano Daniel Kroneberger, además de la mayoría del bloque del PJ.