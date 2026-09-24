Avanza el debate en el Senado: sesión por Zonas Frías y Carta Orgánica del Banco Central
La Cámara alta debate desde el mediodía tras el acuerdo entre el oficialismo y sectores dialoguistas para avanzar con dos proyectos de fuerte impacto fiscal.
La Cámara alta debate desde el mediodía tras el acuerdo entre el oficialismo y sectores dialoguistas para avanzar con dos proyectos de fuerte impacto fiscal.
La Cámara alta fue convocada para las 12 y tiene como principales temas la modificación del régimen de Zona Fría y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El temario quedó definido después de las negociaciones entre La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y bloques provinciales, que permitieron reunir los acuerdos necesarios para llevar las iniciativas al recinto.
El proyecto sobre Zona Fría propone limitar el beneficio a determinadas regiones y mantenerlo para los hogares de menores ingresos en las zonas que fueron incorporadas al régimen en 2021. En paralelo, la reforma del BCRA redefine las funciones de la autoridad monetaria y establece nuevas condiciones para la asistencia financiera al Tesoro. La discusión también contempla cambios en las mayorías necesarias para designar y remover a los integrantes del directorio.
La senadora justicialista por La Rioja, Florencia López, cuestionó el proyecto de reforma y sostuvo que existe una contradicción entre la independencia que el oficialismo plantea para el BCRA y los vínculos privados de algunos funcionarios. “Dicen que hay que garantizar la independencia del Poder Ejecutivo con el Banco Central, pero esa independencia que pregonan se contradice con la realidad”, afirmó López.
Luego apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y cuestionó: “¿Qué independencia pueden garantizar?”. En ese marco, sostuvo que Milei “le ha entregado la economía, el ministerio y todo el manejo financiero a una consultora propiedad de Caputo y Bausili”.
Florencia López apuntó contra Caputo.
La senadora justicialista por Catamarca, Lucía Corpacci, criticó durante el debate la orientación que propone el proyecto para la Carta Orgánica del Banco Central. “Volvimos al Fondo del que nos había sacado el kirchnerismo pagando lo que había que pagar”, afirmó Corpacci, quien también señaló que el mismo espacio político “defaulteó” y luego “desperfiló la deuda”.
En otro tramo, sostuvo que “la diferencia está en tener una deuda en dólares cuando nosotros no producimos dólares” y cuestionó que el proyecto quite objetivos vinculados con “cuidar el valor de la moneda” y “cuidar las fuentes de trabajo”.
La senadora de La Libertad Avanza Vilma Bedia respaldó el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y pidió a sus pares acompañar la iniciativa durante el debate en el recinto. “Necesitamos resguardar nuestra moneda y para eso es fundamental que la maquinita de hacer billetes deje de funcionar”, sostuvo Bedia. La legisladora cuestionó la emisión sin respaldo y afirmó que “emitir billetes sin respaldo económico es una irresponsabilidad”. Además, pidió no volver a “un pasado nefasto de pobreza e irresponsabilidad en el manejo del presupuesto de los argentinos”.
El senador por Mendoza Rodolfo Suárez adelantó que votará en contra del proyecto que modifica el régimen de Zona Fría, que este jueves se debate en la Cámara alta. El exgobernador cuestionó el impacto que la iniciativa tendría sobre los usuarios mendocinos.
Rodolfo Suarez adelantó su voto en X.
“Adelanto mi voto negativo al proyecto, es injusto para los mendocinos”, sostuvo Suárez. Además, recordó que durante su gestión como gobernador trabajó para incorporar a Mendoza al régimen en 2021 y defendió el beneficio como un reconocimiento a las condiciones climáticas de la provincia. “Una cosa es mejorar la política energética y otra muy distinta es resolver una cuestión nacional pasándoles la factura a los mendocinos”, afirmó.
La senadora neuquina de La Libertad Avanza, Nadia Márquez, respaldó durante la sesión el proyecto que modifica la Carta Orgánica del Banco Central y sostuvo que la iniciativa busca establecer como prioridad la preservación del valor de la moneda.
“Desde la creación del Banco Central, nos costó muy caro a los argentinos”, afirmó Márquez, quien mencionó una inflación acumulada del 13 millones por ciento desde 1935. En ese marco, resumió el objetivo que atribuyó al proyecto: “La emisión monetaria no puede pagar la fiesta de los políticos”. También cuestionó el déficit fiscal y sostuvo que “el Estado no debe gastar más de lo que ingresa”.
El senador justicialista Martín Soria rechazó el proyecto y cuestionó al Gobierno por los cambios que propone para la autoridad monetaria. “¿Por qué quieren reformar la Carta Orgánica del Banco Central?”, preguntó Soria, quien calificó la iniciativa como “otra estafa más”.
Martín Soria en el debate por la reforma al BCRA.
Además, cuestionó que el organismo pueda tomar empréstitos internacionales con los depósitos de los argentinos como garantía y preguntó por qué Caputo busca que los ciudadanos coloquen sus ahorros en los bancos.
“Al único que este modelo económico de Milei sacó de la pobreza es al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni”, afirmó Soria, en referencia al patrimonio del exfuncionario y al descargo que presentó ante la Justicia en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
El senador Adán Bahl, de Fuerza Entre Ríos, propuso incorporar un mandato dual en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Su planteo apunta a que la autoridad monetaria mantenga como objetivo la estabilidad de precios, pero también tenga en cuenta el impacto de sus decisiones sobre el mercado laboral.
Bahl sostuvo que el país necesita “un Banco Central con reglas claras, independiente del poder político y con límites precisos”. En esa línea, pidió “incorporar el mandato dual para preservar el valor de la moneda a través de la estabilidad de precios e incorporar dentro de las facultades el máximo nivel de empleos sustentables”. Según explicó, las decisiones monetarias repercuten sobre “el crédito, la inversión, la actividad y el empleo”.
El senador Adán Bahl, de Fuerza Entre Ríos.
El senador Jorge Capitanich sostuvo que el debate por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central debe formar parte de una discusión más amplia sobre las reglas que ordenan la economía argentina. En ese sentido, planteó que no alcanza con modificar el funcionamiento de la autoridad monetaria.
Durante su exposición, Capitanich enumeró cuatro áreas que, según señaló, deberían ser abordadas de manera conjunta: “Una fiscal que tienda al equilibrio, una monetaria que tienda a la estabilidad, una cambiaria que tienda a la competitividad y una institucional que tienda a la calidad”.
El senador por la Ciudad de Buenos Aires de La Libertad Avanza, Agustín Monteverde, abrió su intervención durante el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. En su discurso, cuestionó el funcionamiento histórico de la autoridad monetaria y planteó la necesidad de establecer nuevas reglas para evitar la emisión y el uso de recursos del organismo.
Además informó que hubo un acuerdo entre los bloques para modificar el mecanismo de designación y remoción de las autoridades del BCRA. Según explicó, el presidente y los directores tendrán mandatos de seis años y serán designados con acuerdo del Senado por mayoría absoluta, mientras que una eventual remoción deberá ser dispuesta por el Poder Ejecutivo y contar con la aprobación de la Cámara alta bajo la misma mayoría.
Así cuestionó las políticas aplicadas durante las últimas dos décadas y afirmó que generaron un costo equivalente al 85% del PBI. También sostuvo que el Banco Central perdió US$116.000 millones en reservas líquidas por la colocación de Letras Intransferibles a cambio de divisas.
El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, encabezó el inicio del debate de este jueves ante la ausencia de Victoria Villarruel. La vicepresidenta quedó a cargo de la Presidencia de la Nación de manera interina mientras Javier Milei se encuentra en Estados Unidos.
Abdala puso en consideración el acta de la reunión de Labor Parlamentaria realizada el miércoles. La aprobación se realizó a mano alzada y desde las bancas, antes de avanzar con el resto del temario previsto para la jornada.
Senado TV
El Senado consiguió este jueves el quorum necesario para sesionar y dio inicio a una jornada central para la agenda legislativa del Gobierno. La pantalla del recinto registró 37 senadores presentes y 35 ausentes a las 12:18, con lo que quedó formalmente habilitado el tratamiento del temario previsto para la jornada.
El Senado consiguió quórum.
El senador Eduardo Vischi se refirió a la discusión por el régimen de Zona Fría y planteó la necesidad de incorporar una mirada más amplia al esquema de subsidios. El legislador puso el foco en la situación de las provincias del norte, que buscan una compensación ante los cambios que impulsa el Gobierno.
“Para nosotros tiene que tener algún tipo de medidas más integradas y tratar de contentar en adelante con esa participación al norte”, sostuvo Vischi durante la sesión. En ese sentido, remarcó la importancia del debate y consideró que se trata de uno de los puntos centrales de la jornada: “Es un tema central, es un tema que no se puede conciliar”.
Senado TV
El senador justicialista criticó el proyecto que modifica la Carta Orgánica del BCRA y cuestionó el esquema de endeudamiento que impulsa el Gobierno antes de ingresar al Congreso. “Milei dijo que iba a destruir el BCRA, evidencia de que no entendía dónde estaba parado, y ahora quiere quedarse con el Banco Central”, afirmó. Además, advirtió sobre el impacto del endeudamiento y sostuvo que la deuda terminará siendo pagada por “jubilados, docentes y médicos”.
José Mayans en el recinto del Senado.
La senadora salteña Flavia Royón confirmó que ambos proyectos forman parte del temario de la sesión y consideró que el oficialismo cuenta con los votos para avanzar. “Yo creo que están los números como para que sean aprobados”, sostuvo al ser consultada sobre las iniciativas.
Royón fue elegida en agosto para presidir la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado. Ingeniera industrial, fue secretaria de Energía de la Nación durante el gobierno de Alberto Fernández y secretaria de Minería durante la gestión de Javier Milei. Sobre Zona Fría, defendió un esquema de subsidios focalizado según los ingresos y sostuvo que “no se puede seguir subsidiando indiscriminadamente sin importar el nivel de ingreso y las condiciones”.
Flavia Royón, senadora nacional por Salta denunciada por organizaciones ambientales.
La secretaria general de la Presidencia reunió a los legisladores de La Libertad Avanza en una cena en Villa Urquiza, donde también estuvieron Martín Menem y Patricia Bullrich. El encuentro ocurrió en la previa del debate en el Senado sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios al régimen de Zona Fría.
Durante la salida del restaurante, Bullrich definió la reunión como una charla de “amistad, compañerismo y buena onda”. Karina Milei, en tanto, fue consultada por las versiones sobre un supuesto distanciamiento con Javier Milei y respondió que la relación entre ambos es “espectacular”. También confirmó que escuchó el discurso del Presidente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y reivindicó el vínculo familiar con el mandatario.
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