Avanza el debate en el Senado: sesión por Zonas Frías y Carta Orgánica del Banco Central

Florencia López cuestionó la independencia

La senadora justicialista por La Rioja, Florencia López, cuestionó el proyecto de reforma y sostuvo que existe una contradicción entre la independencia que el oficialismo plantea para el BCRA y los vínculos privados de algunos funcionarios. “Dicen que hay que garantizar la independencia del Poder Ejecutivo con el Banco Central, pero esa independencia que pregonan se contradice con la realidad”, afirmó López.

Luego apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y cuestionó: “¿Qué independencia pueden garantizar?”. En ese marco, sostuvo que Milei “le ha entregado la economía, el ministerio y todo el manejo financiero a una consultora propiedad de Caputo y Bausili”.