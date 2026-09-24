Karina Milei invitó a senadores a comer sushi y rompió el silencio sobre la relación con su hermano

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , buscó mostrar otra señal de cercanía con los legisladores e invitó a comer sushi este jueves por la noche a los senadores libertarios , que este jueves buscarán aprobar en sesión la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el recorte en Zonas Frías .

La funcionaria los convocó a un local ubicado en el barrio porteño de Villa Urquiza, donde también asistió el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem .

"Nos preparamos para la sesión de mañana", afirmó a la salida del comercio la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich , quien agregó: " Fue una charla de amistad, de compañerismo y de buena onda ".

Por su parte, Karina Milei ponderó la armonía de la cena y, consultada sobre las versiones de un mal presente en el vínculo con su hermano, respondió: "La relación es espectacular".

Ante la pregunta de si escuchó el discurso del presidente en la ONU, contestó: “¡Cómo no lo voy a escuchar a mi hermano!“.

La secretaria se interesó en que sea Bullrich la vocera tras el cónclave, por lo que el resto de los senadores se retiraron sin hablar. "Habla Pato en nombre nuestro", indicaron.

El reencuentro entre Bullrich y Karina, que tuvo lugar este martes durante la reunión de la mesa política del Ejecutivo, permitió al Gobierno cerrar las diferencias que habían surgido entre ambas tras la presentación del Presupuesto 2027 y los recortes que figuraban en discapacidad.

Según fuentes oficiales, “las diferencias quedaron aclaradas”. El acercamiento, sin embargo, estuvo acompañado por una advertencia dirigida a la exministra de Seguridad. Todas las críticas o comentarios que tenga sobre el funcionamiento del Gobierno deberán ser canalizados puertas adentro del Ejecutivo y evitar visibilizar las diferencias dentro del gabinete, tal como ocurrió con las manifestaciones de la senadora contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de gabinete, Diego Santilli.