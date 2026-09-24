Plataformas de apuestas: impulsan un proyecto para regular el acceso a menores de edad

Uno de los problemas que presenta la tecnología es el fácil acceso por parte de menores de edad a sitios y aplicaciones de apuestas , lo cual constituye no solo un riesgo para el bienestar y la salud mental de niños, niñas y adolescentes, sino también un peligro a la privacidad de sus datos al momento de ingresar a diferentes plataformas.

Es por ello que, a distintos niveles, los Estados buscan regular el acceso a las mismas para proteger a los menores de edad no solo de una actividad perjudicial para la salud, sino también para salvaguardar su información en línea de potenciales peligros. En Mendoza, la diputada del PJ Verónica Valverde presentó un proyecto de ley en donde busca establecer una verificación biométrica que controle la edad de la persona que accede a estas plataformas.

“Es fundamental desmitificar la actividad: apostar no es jugar. Mientras que el juego es una práctica lúdica, gratuita y esencial para el desarrollo saludable y la subjetividad, las apuestas virtuales constituyen contratos de riesgo financiero con implicancias patrimoniales y severas consecuencias en la salud mental, como el desarrollo de la ludopatía o trastorno por juego”, señala Valverde dentro del proyecto.

La iniciativa explica que el objetivo de la misma es regular el acceso a las plataformas, aplicaciones y sitios web de apuestas virtuales y juegos de azar en línea, imponiendo una autenticación biométrica de edad cada vez que se ingresa para así constatar que la persona que accede es mayor de 18 años.

El proyecto busca regular el ingreso de menores de edad a sitios y plataformas de apuestas en línea.

A su vez, también se garantiza una protección de sus datos personales, impidiendo su almacenamiento y obligando a las plataformas a eliminar todos los registros, además de prohibir expresamente su comercialización y almacenamiento.

El proyecto establece que procedimientos como una declaración jurada, el ingreso de datos o la inserción de leyendas de advertencias no son considerados mecanismos de control, por lo que el registro biométrico de un paso funcionará como filtro para que los menores de edad no puedan acceder.

Además, también determina que el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE (o el organismo que lo reemplace) deberá auditar y fiscalizar a las plataformas y establecer un canal de denuncias para reportar los sitios que no cumplan la norma.

Verónica Valverde, la diputada autora del proyecto. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Duras sanciones para quienes no cumplan

El proyecto también establece duras penas para aquellos sitios o plataformas que no cumplan con la norma: las sanciones pueden ir desde multas progresivas según la reincidencia hasta la revocación de licencia de forma temporal o definitiva, además de la inhabilitación para presentarse en futuras licitaciones.