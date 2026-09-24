Javier Milei no pudo tener su foto con Donald Trump: el embajador argentino en Estados Unidos reveló por qué no hubo encuentro

El embajador argentino en EE.UU. minimizó la falta de un encuentro privado entre los presidentes durante la cumbre en Nueva York.

El embajador destacó el nivel de sintonía entre ambos y ponderó la reunión de la comitiva oficial con Marco Rubio.

El embajador argentino en los Estados Unidos, Alec Oxenford, restó trascendencia a la ausencia de una reunión bilateral formal entre Javier Milei y Donald Trump durante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. El diplomático justificó el escenario al destacar el nutrido historial de encuentros que mantuvieron ambos jefes de Estado en el último tiempo.

“¿Por qué habría otra reunión? Milei se reunió con Trump más que ningún otro jefe de Estado de América, probablemente del mundo”, argumentó el representante diplomático en declaraciones a Radio Mitre. En esa línea, recordó que los mandatarios ya se encontraron en seis ocasiones y remarcaron que el libertario concretó una visita oficial a la Casa Blanca. “En estos días se vieron varias veces en grupos, como en la cumbre del Escudo de las Américas”, precisó.

EFE Asimismo, el embajador resaltó el fuerte protagonismo del mandatario argentino en las actividades paralelas de la cumbre multilateral y ponderó la constante interacción gestual entre ambos líderes. En ese sentido, Oxenford remarcó que la exposición de Milei en el foro del Escudo de las Américas fue la más extensa de la jornada y valoró los saludos específicos brindados por el presidente norteamericano desde el estrado, insistiendo en que existe un evidente nivel de sintonía y empatía política entre ambas Administraciones que descarta cualquier atisbo de distanciamiento.

Reunión clave con Marco Rubio para fortalecer la agenda económica Pese a no haber concretado un mano a mano con Trump, la comitiva argentina mantuvo un encuentro de trabajo de alto nivel con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en las instalaciones de las Naciones Unidas.