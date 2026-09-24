Ola de sanciones: el Gobierno echó a 14 estatales y aplicó más medidas disciplinarias

El Gobierno de Mendoza confirmó este jueves el despido de 14 empleados estatales y aplicó otras medidas disciplinarias a trabajadores públicos, mediante una serie de decretos publicados en el Boletín Oficial.

Las sanciones incluyen 14 cesantías y también suspensiones, no confirmaciones en cargos, bajas de contratos y resoluciones de recursos administrativos en distintas áreas de la administración pública.

En el Ministerio de Seguridad y Justicia, las disposiciones incluyeron sanciones expulsivas de cesantía a 6 personas , suspensiones laborales y no confirmaciones en cargos. También se resolvieron recursos jerárquicos, de revocatoria y de alzada vinculados con distintas actuaciones disciplinarias. Entre las medidas se registraron suspensiones de entre 5 y 60 días y sanciones de cesantía.

En cuanto al Ministerio de Salud, se dispuso una sanción de cesantía a una médica por presentar un certificado médico falso para justificar una ausencia.

Asimismo, se resolvieron recursos administrativos relacionados con medidas disciplinarias. Las actuaciones también contemplaron suspensiones por incumplimientos de deberes y obligaciones, así como la baja de un contrato de locación de servicios.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

En el ámbito de la Dirección General de Escuelas (DGE) se aplicó una sanción de cesantía e inhabilitación por cinco años para ocupar cargos públicos, en el marco de un procedimiento disciplinario por faltas injustificadas.

El agente sancionado era un celador de una escuela de San Carlos que acumuló más inasistencias y tardanzas de las permitidas entre el 1 de enero de 2019 y hasta el 23 de octubre de 2024.

La Dirección de Protección de Derechos dispuso tres sanciones de cesantía vinculadas con inasistencias injustificadas constatadas en distintos períodos.

En tanto, la Administración Tributaria Mendoza (ATM) aplicó tres sanciones de cesantía a agentes de su planta de personal, por la presentación de certificados médicos falsos.

Además, entre las medidas publicadas se encuentran actuaciones vinculadas con la exclusión de tutela sindical, a través de instrucciones para iniciar acciones judiciales en los casos en que correspondía conforme a los procedimientos administrativos.