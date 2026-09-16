Echaron a tres empleados estatales de ATM por presentar certificados médicos truchos

El Gobierno provincial cesanteó a tres estatales que prestaban funciones en la Delegación Zona Sur.

El Gobierno echó a tres empleados de la Delegación Zona Sur de ATM. Foto: ATM

El Gobierno de Mendoza despidió a tres trabajadores estatales tras iniciarles sumarios administrativos por presentar certificados médicos falsos.

Se trata de tres empleados que se desempeñaban en la Delegación Zona Sur de ATM y fueron cesanteados por el gobernador Alfredo Cornejo.

El Gobierno provincial inició una investigación administrativa luego de una auditoría que detectó irregularidades en certificados médicos presentados por tres agentes.

Las sanciones se aplicaron luego de iniciados los sumarios administrativos a los agentes. Ante esto, el Ministerio de Salud constató que las firmas no coincidían con las de los profesionales médicos, por lo que la Junta de Disciplina determinó que la maniobra buscaba justificar la inasistencia y evitar el descuento de haberes.