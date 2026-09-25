Invertir en Banco Nación: qué ganancia deja un plazo fijo de $1.000.000 hoy

La diferencia entre operar un plazo fijo en Banco Nación de forma digital o presencial puede significar hasta $2.671,23 menos en intereses mensuales.

El plazo fijo es una de las opciones más elegidas por los ahorristas. Foto: Shutterstock

El plazo fijo sigue siendo una herramienta clave para resguardar ahorros. Si planeás realizar una inversión este mes, el Banco Nación ofrece una tasa competitiva, pero con detalle importante: el rendimiento cambia drásticamente si el trámite es presencial o digital. Conocé cuánto ganás depositando $1.000.000.

Cuánto se gana con $1.000.000 en el Banco Nación Para quienes tengan disponible $1.000.000 y decidan inmovilizar su dinero a 30 días, la vía electrónica es la opción indiscutida. A través de la aplicación móvil BNA+ o el homebanking, la entidad aplica una Tasa Nominal Anual (TNA) del 18,75%. Esto significa que, al finalizar el período, el ahorrista obtendrá intereses por $15.410,96.

De esta manera, el capital total a retirar o reinvertir ascenderá a $1.015.410,96. Sin embargo, quienes prefieran la costumbre de realizar el depósito de forma presencial por ventanilla sufrirán un recorte en su rentabilidad. En las sucursales físicas, la tasa de interés desciende automáticamente al 15,50% anual.

La tasa del Banco Nación se encuentra por encima del promedio de tasas de los bancos con mayor volumen de depósitos. Foto: Shutterstock Bajo esta modalidad tradicional, los intereses generados por el mismo millón de pesos a 30 días caen a $12.739,73. Es decir, el inversor terminará el mes con $1.012.739,73, dejando de ganar casi $3.000 simplemente por no haber utilizado los canales digitales de la institución.