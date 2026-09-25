Invertir en Banco Nación: qué ganancia deja un plazo fijo de $1.000.000 hoy
La diferencia entre operar un plazo fijo en Banco Nación de forma digital o presencial puede significar hasta $2.671,23 menos en intereses mensuales.
El plazo fijo sigue siendo una herramienta clave para resguardar ahorros. Si planeás realizar una inversión este mes, el Banco Nación ofrece una tasa competitiva, pero con detalle importante: el rendimiento cambia drásticamente si el trámite es presencial o digital. Conocé cuánto ganás depositando $1.000.000.
Cuánto se gana con $1.000.000 en el Banco Nación
Para quienes tengan disponible $1.000.000 y decidan inmovilizar su dinero a 30 días, la vía electrónica es la opción indiscutida. A través de la aplicación móvil BNA+ o el homebanking, la entidad aplica una Tasa Nominal Anual (TNA) del 18,75%. Esto significa que, al finalizar el período, el ahorrista obtendrá intereses por $15.410,96.
De esta manera, el capital total a retirar o reinvertir ascenderá a $1.015.410,96. Sin embargo, quienes prefieran la costumbre de realizar el depósito de forma presencial por ventanilla sufrirán un recorte en su rentabilidad. En las sucursales físicas, la tasa de interés desciende automáticamente al 15,50% anual.
Bajo esta modalidad tradicional, los intereses generados por el mismo millón de pesos a 30 días caen a $12.739,73. Es decir, el inversor terminará el mes con $1.012.739,73, dejando de ganar casi $3.000 simplemente por no haber utilizado los canales digitales de la institución.
Al comparar la propuesta digital del banco estatal con la competencia, se ubica levemente por encima del promedio del 18,16% de TNA, según las tasas reportadas por los bancos de mayor volumen al BCRA. En este escenario, destacan alternativas de mayor rendimiento como el Banco Provincia (que llega al 22% para no clientes), el Banco Macro (19,5%) y el BBVA (19%). En un escalón intermedio aparecen entidades como el Banco Credicoop (18,5%) o el ICBC (18,1%), consolidando un mercado donde operar por canales electrónicos y comparar tasas es fundamental para no perder rentabilidad.