Los activos argentinos volvieron a caer: el riesgo país se acercó a los 600 puntos y el dólar marcó un nuevo récord

Los activos argentinos volvieron a operar en baja este jueves , afectados por la tendencia negativa de los mercados internacionales y por factores propios de la economía local. Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street llegaron a sus precios más bajos en cinco meses, mientras que el riesgo país se acercó a los 600 puntos básicos y el dólar mayorista alcanzó un nuevo máximo nominal.

El contexto externo estuvo marcado por nuevas ventas de bonos del Tesoro de Estados Unidos y por otra jornada alcista para el petróleo. El Brent subió 4,3% hasta los US$107,50 por barril , aunque las compañías petroleras argentinas también registraron pérdidas en Wall Street.

En Buenos Aires, el S&P Merval cayó 1% hasta los 2.939.964 puntos , con cuatro ruedas consecutivas en terreno negativo. El índice alcanzó así su nivel más bajo desde el 21 de agosto. Medido en dólares mediante el contado con liquidación, el panel líder se ubicó cerca de los 1.800 puntos, el menor nivel desde el 16 de marzo.

La tendencia negativa también se trasladó a los ADR y acciones argentinas que cotizan en dólares en Nueva York. Las mayores bajas fueron para Bioceres, que perdió 5,3% , y Telecom Argentina, que retrocedió 4,1% .

Las compañías vinculadas con el sector energético tampoco pudieron aprovechar el fuerte avance del petróleo. YPF cayó 0,7% hasta los US$53,53 , mientras que Vista Energy perdió 2,8% .

Los bonos volvieron a caer y el riesgo país llegó a 578 puntos

Los bonos soberanos argentinos en dólares, tanto Bonares como Globales, habían llegado a mostrar una suba promedio de 0,4% durante la primera parte de la rueda. Sin embargo, terminaron con una caída promedio de 0,5%.

El retroceso volvió a presionar sobre el riesgo país elaborado por JP Morgan, que subió 11 unidades hasta los 578 puntos básicos, el nivel más alto desde el 28 de abril. Durante la jornada había llegado a ubicarse en 557 puntos.

Desde Adcap Grupo Financiero señalaron que los bonos soberanos argentinos profundizaron su desempeño negativo frente al resto del mercado, con especial presión sobre el tramo largo de la curva.

El dólar mayorista marcó otro máximo nominal

La presión también se reflejó en el mercado cambiario. Con operaciones por US$486,2 millones en el segmento de contado, un volumen algo menor al de las ruedas recientes, la demanda privada volvió a impulsar al tipo de cambio.

El dólar mayorista subió $3,50, equivalente a 0,2%, y cerró en $1.519,50, un nuevo máximo nominal. En septiembre acumula un avance de $11, aunque la variación se mantiene por debajo de la inflación prevista para el período.

En bancos y entidades financieras, el dólar al público promedió $1.538,39 para la venta y $1.486,50 para la compra, según informó el BCRA. El dólar blue, en tanto, se mantuvo en $1.560.

El BCRA compró dólares, pero las reservas volvieron a bajar

El Banco Central compró US$8 millones en el mercado spot, equivalente al 1,6% de la oferta operada durante la jornada.

Sin embargo, las reservas internacionales brutas cayeron USD 88 millones y quedaron en US$48.845 millones, el nivel más bajo de septiembre.