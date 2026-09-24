ARCA: cómo generar el recibo de sueldo digital para empleadas domésticas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio detalles sobre la emisión electrónica de recibos de sueldo para el personal de casas particulares. El trámite se realiza de manera online mediante el sistema del organismo y permite dejar asentados los datos de la relación laboral y el salario correspondiente a cada período.

Para emitir el recibo, el empleador debe ingresar con Clave Fiscal al servicio “Registro Especial del Personal de Casas Particulares”. Allí tiene que seleccionar la ficha correspondiente a la trabajadora o el trabajador y entrar en la opción “Generar recibo de sueldo”.

El trámite se realiza en la página online de ARCA.

El sistema muestra los datos identificatorios de la persona y de la relación laboral. Luego, es necesario completar la información correspondiente a la liquidación:

El recibo electrónico incluye los datos establecidos por la normativa y permite identificar los conceptos que forman parte del salario de cada período.

Además, ARCA aclaró que el ingreso con Clave Fiscal sirve para validar la identidad del empleador. Por ese motivo, no es necesario agregar su firma al recibo electrónico.

¿Cuándo hay que imprimir el recibo?

El recibo debe imprimirse cuando el salario se abona en efectivo o si lal trabajadora solicita expresamente una copia en papel.

En esos casos, debe confeccionarse por duplicado. El original se entrega a la trabajadora y el empleador conserva el duplicado, que debe ser firmado por quien recibió el pago.

¿Hay que seguir usando el formulario F. 102/RT?

El formulario F. 102/RT se utiliza cuando el empleador elige hacer manualmente el pago de los aportes, las contribuciones y la cobertura de ART a través de las entidades habilitadas.

Por lo tanto, la emisión del formulario no es necesaria en todos los casos si los pagos se realizan mediante las opciones digitales correspondientes.

Qué pasa con el certificado de trabajo

ARCA también dio detalles sobre el Certificado de Trabajo del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. La versión digital se genera desde el servicio “Simplificación Registral – Empleadores”, a través del formulario F.984, denominado “Certificado de Trabajo Artículo 80 - LCT”.

En este caso, la identificación del empleador también queda validada mediante el acceso con Clave Fiscal, por lo que no hace falta incorporar una firma digital.

Una vez generado, el certificado queda disponible para la trabajadora en el servicio “Trabajo en Blanco”. Desde allí puede consultar los documentos emitidos por sus empleadores y descargar el certificado digital en PDF.

Si el empleador elige la versión física, debe imprimir el certificado por duplicado y firmarlo junto con la trabajadora. Para esta modalidad, la firma debe contar con la certificación correspondiente.