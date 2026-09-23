Monotributo: qué pasa si no pagaste la cuota de septiembre y cómo regularizarla

El vencimiento de la cuota de monotributo de septiembre ya pasó y quienes todavía no pagaron tienen una obligación pendiente con ARCA. La deuda puede regularizarse después de la fecha límite, aunque la cuota se actualiza con intereses. Cómo consultar cuánto debés y pagarla.

La cuota de monotributo correspondiente a septiembre venció el lunes 21. Quienes no llegaron a pagarla dentro del plazo establecido todavía pueden ponerse al día, pero la deuda queda registrada y genera intereses por el atraso.

El monto de la cuota depende de la categoría en la que esté cada contribuyente. Desde el 1° de agosto rigen los valores actualizados por ARCA, que contemplan las distintas categorías del régimen.

Las categorías más altas tienen importes superiores, de acuerdo con los parámetros y límites establecidos para el régimen.

Cómo consultar cuánto debés y pagar la cuota

Para saber si quedó pendiente el pago de septiembre y conocer el importe actualizado, hay que ingresar al sistema de ARCA y consultar la Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA).

Allí se pueden revisar los períodos adeudados, los pagos registrados, los intereses generados y, si corresponde, los créditos disponibles.

Para regularizar la deuda, el contribuyente debe:

Ingresar a ARCA con CUIT y clave fiscal.

Acceder a la CCMA.

Revisar el período correspondiente a septiembre y el saldo pendiente.

Generar el pago por los medios electrónicos habilitados.

Qué pasa después de pagar el monotributo

Una vez realizado el pago, es importante verificar que la operación haya quedado correctamente registrada en la cuenta corriente. Esto permite comprobar que el período de septiembre ya no figure como deuda.

Si el pago todavía aparece pendiente, conviene revisar la CCMA y los comprobantes de la operación antes de volver a pagar. De esta manera se puede evitar un pago duplicado y comprobar si el importe fue aplicado al período correspondiente.

Además, mantener las cuotas al día permite evitar que se acumulen nuevas deudas e intereses dentro del régimen de monotributo.