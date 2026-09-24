ARCA modificó el régimen para conservar y destruir documentación aduanera

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) oficializó una importante flexibilización en los trámites que deben realizar los operadores de comercio exterior . A través de la Resolución General 5900/2026, publicada en el Boletín Oficial , el organismo simplificó drásticamente el régimen de archivo y destrucción de la documentación aduanera.

La medida apunta directamente a los declarantes que actúan bajo la figura de "Depositario Fiel", quienes hasta ahora debían enfrentar un costoso proceso burocrático para poder descartar los papeles de operaciones antiguas.

El cambio más sustancial de la normativa radica en el destino final de los archivos. Anteriormente, la desafectación y destrucción de los documentos (una vez cumplidos los plazos legales de conservación) exigía notificaciones previas y mecanismos de fiscalización presencial por parte del Estado.

A partir de esta nueva resolución, una vez que prescriba la acción del Fisco sobre una operación, los operadores "podrán disponer libremente de la misma y proceder a su destrucción por el método que estimen conveniente".

El texto oficial es categórico respecto a la desregulación, aclarando que este descarte se hará bajo la exclusiva responsabilidad del declarante y "sin necesidad de requerir autorización, efectuar notificación previa o contar con la presencia de veedores".

La única excepción a esta regla de libre destrucción será para aquellos casos en los que la documentación se encuentre "vinculada a un procedimiento administrativo o judicial en curso", la cual deberá ser conservada obligatoriamente hasta que el conflicto finalice.

Los despachantes ya no necesitarán notificar al Estado ni coordinar con veedores oficiales para eliminar la documentación prescripta. Foto: Walter Moreno/MDZ

El impacto económico y el DNU 70

En los considerandos de la resolución, el Gobierno justificó esta medida basándose en los lineamientos del mega DNU 70/2023, que busca "reconstruir la economía a través de la simplificación administrativa y la eliminación de barreras".

Según detalló la ARCA, la experiencia demostró que los procedimientos exigidos hasta hoy derivaban en "una carga operativa y económica para los declarantes" y para el propio organismo, por lo que la actualización normativa responde directamente a "principios de eficiencia".