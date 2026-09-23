Empleadas domésticas: dónde encontrar los recibos y aportes en ARCA

ARCA habilita la consulta de recibos y aportes en el portal de casas particulares, mientras el certificado del artículo 80 figura en otro servicio.

Cuando termina una relación laboral, reunir los comprobantes puede generar dudas para ambas partes. En el caso de empleadas domésticas, la confusión aumenta porque ARCA ofrece distintos servicios para consultar documentación laboral. El certificado de trabajo del artículo 80 y el recibo de sueldo aparecen en secciones diferentes y responden a normas distintas.

ARCA explica que el certificado previsto en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo se genera mediante Simplificación Registral, con el formulario F.984. Si el empleador lo emite en formato digital, el trabajador puede acceder a él desde Trabajo en Blanco. La resolución que reglamenta ese procedimiento permite emitirlo también en papel. Sin embargo, esa explicación oficial no presenta el trámite como un paso específico del portal de casas particulares.

Por qué importa distinguir los regímenes El trabajo en casas particulares está regulado por la Ley 26.844, que establece un régimen especial. La Ley de Contrato de Trabajo puede aplicarse en aquello que resulte compatible con sus características o cuando una norma lo indique expresamente. Por eso, no alcanza con encontrar una guía general sobre el certificado del artículo 80 para afirmar que una persona empleadora de casas particulares podrá confeccionarlo mediante el mismo recorrido en Simplificación Registral. La documentación que ARCA describe de forma expresa para este sector se gestiona desde el portal Personal de Casas Particulares.

Las empleadas domésticas pueden consultar sus recibos de sueldo y aportes desde el portal de ARCA. Shutterstock Esa distinción también afecta a quien busca un comprobante después de finalizar su trabajo. La constancia de registración, los pagos de aportes y los recibos acreditan información diferente. Una constancia de pago de aportes, por ejemplo, permite consultar pagos registrados ante ARCA; un recibo detalla la remuneración liquidada por el empleador. Conviene identificar primero qué dato se necesita y buscarlo en la sección correspondiente, sin tratar esos documentos como si fueran equivalentes.

Cómo funciona el recibo de sueldo digital Para el personal de casas particulares, ARCA sí establece un procedimiento concreto: desde el período devengado mayo de 2026, el empleador debe confeccionar el recibo de sueldo de forma electrónica. Debe ingresar con clave fiscal al Registro Especial del Personal de Casas Particulares, seleccionar la ficha del trabajador y elegir “Generar recibo de sueldo”.