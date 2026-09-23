PAMI entrega gratis tres accesorios a jubilados: cuáles son y cómo pedirlos
Jubilados del PAMI pueden acceder sin costo a un colchón antiescaras, inodoro portátil y trapecio, elementos clave para su bienestar y cuidado personal.
PAMI mantiene vigente el programa de entrega de accesorios gratis a jubilados. A través de esta iniciativa, busca que los afiliados con movilidad reducida puedan acceder sin costo a tres elementos pensados para mejorar su autonomía dentro del hogar.
Cuáles son los tres accesorios gratuitos
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Colchón antiescaras: está diseñado para quienes pasan muchas horas acostados. Estos colchones distribuyen el peso del cuerpo para evitar que la presión constante genere "escaras".
Inodoro portátil: es una solución indispensable para los adultos mayores que no pueden caminar hasta el baño de forma segura, ya sea por debilidad, riesgo de caídas o urgencia.
Trapecio: es la estructura metálica con un agarre colgante que se ubica sobre la cabecera de la cama. Le permite al jubilado usar la fuerza de sus brazos para acomodarse, sentarse o cambiar de postura por sus propios medios.
Cómo solicitar los accesorios de PAMI
Además de ser afiliado a la obra social de jubilados y pensionados, para hacer el trámite de solicitud se debe presentar una orden médica que solicite la necesidad del elemento pedido, emitida por un profesional de la cartilla de PAMI.
Con esa prescripción, el trámite puede iniciarse de forma presencial en una agencia de la obra social o a través de los canales de atención online, presentando el DNI y la credencial de afiliación. Una vez aprobada la solicitud, PAMI coordina la entrega del accesorio correspondiente sin costo para el afiliado.