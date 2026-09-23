PAMI entrega gratis tres accesorios a jubilados: cuáles son y cómo pedirlos

Jubilados del PAMI pueden acceder sin costo a un colchón antiescaras, inodoro portátil y trapecio, elementos clave para su bienestar y cuidado personal.

PAMI mantiene vigente el programa de entrega de accesorios gratis a jubilados. A través de esta iniciativa, busca que los afiliados con movilidad reducida puedan acceder sin costo a tres elementos pensados para mejorar su autonomía dentro del hogar.

Cuáles son los tres accesorios gratuitos Colchón antiescaras: está diseñado para quienes pasan muchas horas acostados. Estos colchones distribuyen el peso del cuerpo para evitar que la presión constante genere "escaras".

Inodoro portátil: es una solución indispensable para los adultos mayores que no pueden caminar hasta el baño de forma segura, ya sea por debilidad, riesgo de caídas o urgencia.

Trapecio: es la estructura metálica con un agarre colgante que se ubica sobre la cabecera de la cama. Le permite al jubilado usar la fuerza de sus brazos para acomodarse, sentarse o cambiar de postura por sus propios medios. El trámite puede ser realizado por el afiliado, apoderado o familiar. Foto: ALF PONCE MERCADO/MDZ Cómo solicitar los accesorios de PAMI Además de ser afiliado a la obra social de jubilados y pensionados, para hacer el trámite de solicitud se debe presentar una orden médica que solicite la necesidad del elemento pedido, emitida por un profesional de la cartilla de PAMI.