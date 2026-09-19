Empleadas domésticas: cuánto cobran por hora en octubre con el nuevo aumento

Las empleadas domésticas tendrán un nuevo aumento en octubre . La actualización será del 1,7% sobre los salarios de septiembre y alcanza a todas las categorías. Además, se aplica tanto al personal que trabaja con retiro como a quienes se desempeñan sin retiro.

La actualización forma parte del último acuerdo de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. Además del incremento porcentual, la escala contempla la incorporación progresiva al básico de una parte de la suma no remunerativa otorgada en agosto.

Las empleadas domésticas de algunas provincias también cobran un adicional por zona desfavorable del 31%.

Para el personal de tareas generales, que realiza trabajos como limpieza, lavado, planchado, mantenimiento del hogar y preparación de comidas, los nuevos mínimos son:

En la categoría de asistencia y cuidado de personas, los valores quedan en:

La escala también establece salarios diferentes para quienes realizan tareas específicas, supervisan a otros trabajadores o se desempeñan como caseros.

Personal para tareas específicas: incluye trabajos que requieren una capacitación particular, como determinadas tareas de cocina.

Con retiro: $4.580,80 por hora y $560.776,33 por mes.

Sin retiro: $4.973,38 por hora y $618.187,89 por mes.

Supervisores: son quienes coordinan y controlan las tareas realizadas por dos o más personas.

Con retiro: $4.805,82 por hora y $599.514,52 por mes.

Sin retiro: $5.215,59 por hora y $661.702,46 por mes.

En el caso de los caseros, la categoría contempla únicamente la modalidad sin retiro. El salario mínimo queda en $4.337,53 por hora y $548.429,23 por mes.

Qué pasa con la suma no remunerativa de agosto

El aumento de octubre se suma a la incorporación progresiva de la suma no remunerativa otorgada en agosto. El monto original dependía de la cantidad de horas trabajadas por semana:

16 horas o más: $20.000.

Entre 12 y menos de 16 horas: $11.500.

Menos de 12 horas: $8.000.

La incorporación se realiza por etapas. En septiembre se sumó el primer 25%, mientras que en octubre se incorpora otro 50%. El 25% restante queda para noviembre.

Adicionales para las empleadas domésticas

Además de los salarios básicos, el régimen contempla adicionales que pueden modificar el monto final según las condiciones de cada trabajo.

Quienes se desempeñan en determinadas zonas tienen derecho a un adicional por zona desfavorable del 31%. El beneficio alcanza a La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, la Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones.

También corresponde un adicional por antigüedad del 1% por cada año trabajado para el mismo empleador.