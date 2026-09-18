Una reconocida marca de preservativos advirtió sobre una caída en sus ventas: "Ya no sabemos qué hacer"

Tulipán sorprendió en las redes sociales con un particular comunicado en el que aseguró estar atravesando una “crisis del deseo” y reconoció, con una frase deliberadamente provocadora, que ya no sabe qué hacer para que la gente tenga relaciones sexuales .

“Después de casi 40 años invirtiendo en innovación, investigación y desarrollo, lamentamos informar que estamos ante una situación límite: Ya no sabemos qué hacer para que cojan ”, expresó la marca en el comienzo de su mensaje.

La publicación fue presentada con el formato de un comunicado institucional, aunque el tono elegido rápidamente dejó en claro que se trata de una acción de comunicación basada en el humor y la provocación.

En el texto, la empresa repasó parte de su recorrido y enumeró algunos de los productos que desarrolló durante las últimas décadas para mejorar la experiencia sexual: preservativos, geles íntimos y juguetes sexuales. Sin embargo, planteó que existe un factor que queda fuera del alcance de cualquier desarrollo tecnológico o producto: el deseo de las personas .

“Durante todo este tiempo trabajamos para mejorar la experiencia sexual con nuevos preservativos, geles íntimos y sextoys. Pero hoy existe una variable que ningún laboratorio puede controlar: sus ganas ”, señaló la marca.

A partir de esa idea, Tulipán instaló el concepto de una “crisis del deseo” y sostuvo que existe una particular paradoja: la generación con mayor cantidad de información disponible sobre sexo sería también la que menos lo practica. La marca también puso el foco en quienes sí mantienen relaciones sexuales y remarcó que todavía existe un grupo que no utiliza métodos de protección.

El comunicado de Tulipán que se hizo viral.

La historia de Tulipán: casi cuatro décadas en el mercado

Tulipán nació en Argentina en 1989, después de que Alberto Kopelowicz comenzara a desarrollar preservativos junto con un equipo de químicos. La empresa detrás de la marca, Kopelco, explica que actualmente fabrica, testea, envasa, comercializa y distribuye productos Tulipán en Argentina y que también exporta a distintos países de Latinoamérica.

Con el paso de los años, la propuesta se amplió más allá de los preservativos. La marca actualmente comercializa también lubricantes íntimos y sex toys, además de otros productos vinculados con el bienestar sexual.

La propia compañía destaca además su trabajo de investigación y desarrollo y señala que cuenta con un laboratorio propio para formular y fabricar su línea de geles y cremas íntimas.

El particular cierre del comunicado

Después de enumerar sus avances y productos, Tulipán planteó que la situación actual la obliga a pensar cómo continuar frente a una variable que, según su propio mensaje, no puede controlar: "Entonces, ante este panorama, nos vemos obligados a evaluar cómo seguir".

La campaña retoma así una característica que acompañó a Tulipán durante buena parte de su historia: utilizar el humor y la creatividad para hablar sobre sexualidad y métodos de protección. La marca cuenta entre sus antecedentes con campañas publicitarias vinculadas al consentimiento, el sexting y el sexo seguro.