Lobesia botrana: comenzó la segunda etapa del operativo para combatir la plaga

Los productores del oasis Este involucrados podrán retirar los insumos para el control de la primera generación de Lobesia botrana.

El operativo contra la Lobesia botrana ya se encuentra en su segunda etapa.

Desde Iscamen anunciaron el comienzo de la segunda etapa del operativo 2026/27 contra la Lobesia botrana, destinado a mitigar los daños generados por esta plaga. En esta oportunidad, los productores del oasis Este de Mendoza recibirán insumos para complementar los trabajos realizados hasta el momento.

El operativo, realizado conjuntamente entre el Ministerio de Producción e Iscamen, se realiza por etapas y en este segundo tramo, más de 1.800 productores del oasis Este podrán retirar insecticidas de bajo impacto ambiental, pensados para dos aplicaciones correspondientes al primer vuelo de la plaga en una superficie cercana a las 47.500 hectáreas.

Para el control de la primera generación de la plaga se han previsto tres etapas: asistencia con difusores de feromonas, entrega de insecticidas específicos y servicio de tratamientos aéreos. Para el control del segundo vuelo, en tanto, se prevén aplicaciones aéreas de feromonas pulverizables mediante aviones y drones.

El operativo contra la Lobesia botrana ya se encuentra en su segunda etapa. Archivo MDZ Donde deben retirar los insumos Los productos que se entregarán se encuentran autorizados por Senasa para el control de Lobesia botrana, asistiéndose inclusive a productores cuyas propiedades se encuentran certificadas bajo normas de Producción Orgánica.

Quienes se encuentren dentro de la zona delimitada por el mapa de distribución interactivo disponible en la web de Iscamen deberán concurrir a la delegación Este de Iscamen, ubicada en Chubut 130, de San Martín, de 8 a 13 horas. La entrega de insumos se extenderá hasta los primeros días de octubre.