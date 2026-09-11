Atención productores: dónde retirar los insumos para combatir la polilla de la vid
Iscamen comenzó la entrega de insumos a los productores para que realicen parte del operativo coordinado para combatir la Lobesia botrana.
En las últimas horas, Iscamen comenzó con la campaña 2026/27 para combatir la Lobesia botrana, la plaga conocida como polilla de la vid. Dentro de las etapas establecidas, una de ellas incluye la intervención de los productores, quienes deben aplicar difusores de feromonas e insecticidas en áreas que no puedan aplicarse de forma aérea.
Desde el organismo ya comenzaron con la entrega de difusores de feromonas a los productores de los diferentes oasis productivos, brindando además materiales gráficos que beneficien un correcto empleo de los insumos. Los mismos deben ser aplicados de manera inmediata una vez retirados para una mayor eficiencia.
Los productores incluidos en esta etapa son aquellos que se encuentren dentro de los bloques con técnica de confusión sexual. Quienes retiren los productos deberán presentar Renspa-RUT actualizado, fotocopia del DNI del titular (o autorización en caso de que sea un tercero) y si se trata de una persona jurídica (SA, SAS, SRL o sucesión) un documento que acredite la designación del representante legal.
Dónde y cuándo deben retirar los productores los insumos
Aquellos productores que reciban los difusores correspondientes a la confusión sexual de la Lobesia botrana deberán concurrir según la ubicación del viñedo a la delegación de Iscamen correspondiente en los días especificados.
Antes de solicitar los productos, los productores deberán revisar el área definida para la aplicación de difusores en el mapa que se encuentra disponible en la web de Iscamen.
Delegación Km 8
- Lavalle: 11 y 14 de septiembre
- Las Heras: 14 de septiembre
- Guaymallén: 14 de septiembre
- Maipú: 14, 15 y 16 de septiembre
- Luján de Cuyo (incluye Anchoris): 16, 17 y 18 de septiembre
Delegación Tunuyán
- Tupungato: 11, 14, 15 y 16 de septiembre
- Tunuyán: 16, 17, 18, 21 y 22 de septiembre
- San Carlos: del 22 al 25 de septiembre
Delegación San Martín
- Los Barriales: del 14 al 18 de septiembre
- Palmira: del 14 al 18 de septiembre
- Rodríguez Peña: del 14 al 18 de septiembre
- Medrano: del 14 al 18 de septiembre
- Productores bajo SMR del Oasis Este: del 14 al 18 de septiembre
Delegación General Alvear y Delegación San Rafael
- Del 11 al 18 de septiembre
Desde Iscamen recordaron a los productores que la aplicación de difusores de feromonas debe ser complementada con tratamientos de insecticidas durante la primera generación del insecto. Al menos deben realizarse dos aplicaciones de insecticida, por lo general en el mes de noviembre, cuando los cultivos presentan racimos florales visibles.