Atención productores: dónde retirar los insumos para combatir la polilla de la vid

Iscamen comenzó la entrega de insumos a los productores para que realicen parte del operativo coordinado para combatir la Lobesia botrana.

La campaña 2026/27 contra la Lobesia botrana ya está en marcha

En las últimas horas, Iscamen comenzó con la campaña 2026/27 para combatir la Lobesia botrana, la plaga conocida como polilla de la vid. Dentro de las etapas establecidas, una de ellas incluye la intervención de los productores, quienes deben aplicar difusores de feromonas e insecticidas en áreas que no puedan aplicarse de forma aérea.

Desde el organismo ya comenzaron con la entrega de difusores de feromonas a los productores de los diferentes oasis productivos, brindando además materiales gráficos que beneficien un correcto empleo de los insumos. Los mismos deben ser aplicados de manera inmediata una vez retirados para una mayor eficiencia.

Los productores incluidos en esta etapa son aquellos que se encuentren dentro de los bloques con técnica de confusión sexual. Quienes retiren los productos deberán presentar Renspa-RUT actualizado, fotocopia del DNI del titular (o autorización en caso de que sea un tercero) y si se trata de una persona jurídica (SA, SAS, SRL o sucesión) un documento que acredite la designación del representante legal.

La campaña contra la Lobesia botrana incluye a los productores de los oasis productivos de Mendoza. ALF PONCE MERCADO / MDZ Dónde y cuándo deben retirar los productores los insumos Aquellos productores que reciban los difusores correspondientes a la confusión sexual de la Lobesia botrana deberán concurrir según la ubicación del viñedo a la delegación de Iscamen correspondiente en los días especificados.

Antes de solicitar los productos, los productores deberán revisar el área definida para la aplicación de difusores en el mapa que se encuentra disponible en la web de Iscamen.