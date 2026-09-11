Día del cliente: por qué se celebra hoy y cómo aprovecharlo

El calendario comercial suma este viernes una nueva fecha para poner al consumidor en el centro de la escena. El Día del Cliente se celebra el 11 de septiembre como una jornada destinada a reconocer a quienes eligen una marca durante todo el año, con propuestas que combinan promociones, regalos, sorteos y actividades especiales.

En Mendoza, la celebración tendrá además un componente local, durante estos días se podrán encontrar productos elaborados en la provincia con precios especiales. La propuesta idea por Carrefour se extenderá hasta el 15 de septiembre e incluirá distintas categorías y marcas regionales.

Uno de los principales atractivos de la jornada serán las promociones de hasta 2x1 en distintas categorías, además de degustaciones, sorpresas y actividades en las tiendas participantes. Como comunicaron desde la compañía de capitales franceses, entre los productos mendocinos destacados aparecen las aceitunas verdes con carozo Malagueña, en sachet de 190 gramos, a $1.110, y los alfajores Entre Dos, a $1.100.

A estas ofertas se suman otros productos regionales que tendrán precios especiales hasta el 15 de septiembre. Por ejemplo, el pan lacteado La Española de 350 gramos, a $2.137, y las tapas para empanadas La Española de 12 unidades, a $1.403. La propuesta también contempla la presencia en góndola de otras marcas mendocinas, entre ellas Talca, Agua Villa de Montaña y Duft.

El Día del Cliente es presentado como una jornada de reconocimiento hacia quienes sostienen el vínculo con las empresas durante todo el año. En este caso, la iniciativa apunta a reforzar la cercanía con los consumidores y acompañar la compra cotidiana mediante precios especiales y distintas acciones.

En Mendoza, la celebración se desarrollará este viernes 11 de septiembre en las tiendas de Carrefour de Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Godoy Cruz y Luján de Cuyo, con regalos, sorteos, degustaciones y promociones especiales.

Para quienes quieran aprovechar la fecha, el atractivo no estará solamente en las promociones de la jornada. Las ofertas sobre productos regionales continuarán hasta el 15 de septiembre, lo que amplía la ventana para acceder a los precios especiales.

Dónde aprovechar las promociones

Las acciones alcanzarán distintos formatos de tiendas en Mendoza. Entre las sucursales participantes figuran los hipermercados de Rondeau s/n, Acceso Este, y Las Heras 798 y Belgrano; los Market de Colón 324, Azcuénaga y San Martín de Oro, en Luján de Cuyo, y Beltrán 2078, en Godoy Cruz.

También participan los locales Maxi de San Martín 169, en Godoy Cruz, y Balcarce 141, además de más de 30 tiendas Express distribuidas en la provincia.