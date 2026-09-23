Corte en el Corredor del Oeste por 5 días: por dónde circular y qué mano sigue abierta

Desde hoy, un tramo del Corredor del Oeste quedará cerrado hacia el norte. El desvío pasa por Chacras de Coria y La Puntilla.

El corte afecta la circulación hacia el norte en el sector de La Tijera, en el Corredor del Oeste.

Quienes viajan desde el sur hacia el Gran Mendoza por el Corredor del Oeste tendrán que cambiar su recorrido durante cinco días. Desde hoy, a las 10, quedó interrumpida la mano que va hacia el norte entre el puente de La Tijera y la rotonda de Juan José Paso. El corte está previsto hasta el domingo 27 inclusive.

La restricción se debe a trabajos de Edemsa para conectar la nueva Estación Transformadora Chacras. El Gobierno de Mendoza informó que la intervención afecta el tramo sur-norte a la altura de La Tijera. La diferencia entre ambas manos es clave para planificar el viaje: quienes circulen hacia el sur podrán seguir usando el puente y su conexión con la Ruta Provincial 82.

Por dónde ir si viajás hacia el norte Para los conductores que llegan por el ramal sur de la Ruta Provincial 82, el desvío comienza antes de subir al puente de La Tijera. Deberán tomar la rampa de salida hacia la rotonda de Chacras de Coria. Desde allí, el trayecto indicado continúa en dirección a La Puntilla, sigue por San Martín Sur y llega a Juan José Paso. En ese sector podrán volver al Corredor del Oeste mediante la conexión con la Ruta Provincial 10. El recorrido contará con señalización durante los trabajos. MDZ detalló el trayecto y los puntos de reincorporación.

El dato más importante para quien use un navegador es el sentido de circulación. La indicación de desvío corresponde a los vehículos que avanzan de sur a norte y buscan continuar por el corredor después de La Tijera. No se anunció el cierre de toda la traza en ambos sentidos. Por eso, antes de salir conviene comprobar hacia qué mano conduce la ruta sugerida y prestar atención a los carteles ubicados en el acceso a la zona de obra.

Qué pasa con quienes circulan hacia el sur Los vehículos que transitan en sentido norte-sur podrán seguir por el puente de La Tijera y conectar con la RP 82. Esa mano permanecerá habilitada, de acuerdo con la información difundida sobre el operativo.