Monotributo ARCA: cuánto se paga en octubre y cuáles son los topes de facturación

Los monotributistas ya pueden consultar cuánto tendrán que pagar en octubre de 2026 y cuáles son los límites de facturación de cada categoría. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene las escalas que entraron en vigencia en agosto, aunque el importe mensual varía según la actividad y la situación de cada contribuyente.

La cuota mensual depende de la categoría y de si el contribuyente presta servicios o vende productos. Los importes incluyen el componente impositivo, el aporte jubilatorio y la obra social, aunque pueden variar para quienes están exceptuados de alguno de estos pagos.

Estos son los valores del monotributo para octubre, según la actividad:

Además de la cuota, cada categoría tiene un límite de ingresos brutos anuales. Para saber en qué escala corresponde estar, ARCA toma en cuenta la facturación de los últimos 12 meses.

Categoría A: hasta $12.009.410,45.

Categoría B: hasta $17.595.182,74.

Categoría C: hasta $24.670.494,31.

Categoría D: hasta $30.628.651,43.

Categoría E: hasta $36.028.231,33.

Categoría F: hasta $45.151.659,41.

Categoría G: hasta $53.995.798,87.

Categoría H: hasta $81.924.660,37.

Categoría I: hasta $91.699.761,90.

Categoría J: hasta $105.012.519,20.

Categoría K: hasta $126.610.838,75.

La facturación no es el único parámetro que determina la categoría. Según la actividad, también pueden influir la superficie del local, el consumo de electricidad y los alquileres devengados.

Cuándo hay que pagar el Monotributo de octubre

La fecha habitual de pago es el día 20 de cada mes. En octubre de 2026 cae martes, por lo que los contribuyentes deberán abonar la cuota hasta el 20 de octubre, salvo que ARCA anuncie alguna modificación.

El pago se realiza por medios electrónicos, como transferencia, billeteras virtuales o débito automático, entre las opciones habilitadas por el organismo.

Por otra parte, en octubre no hay una nueva recategorización. El trámite se realiza dos veces al año, en febrero y agosto, y permite revisar si los ingresos y los demás parámetros siguen correspondiendo a la categoría en la que está inscripto cada contribuyente.