La Selección Argentina jugó su mejor partido, pero perdió 0-2 ante la Selección de Brasil y no llegó a la final de la Copa América.

Lionel Messi, en conferencia de prensa, empezó: "Hicimos un gran partido, ellos no fueron superiores a nosotros, se encuentran con el primer gol, después el segundo una contra".

Pero cuando le tocó hablar del arbitraje, quien pudo cobrar dos penales para Argentina y no lo hizo, explotó: "Se cansaron de cobrar boludeces en esta Copa América y hoy no fueron ni al VAR. No es excusa, pero creo que es para analizar y ojalá la Conmebol haga algo con este tipo de arbitraje porque nosotros dejamos todo para pasar y nos inclinó la cancha mal. Igual no creo que hagan nada porque maneja todo Brasil".

Y continuó: "Te da bronca, hicimos un esfuerzo muy grande. Todas las boludeces iban para ellos, tarjetas para nosotros y para ellos no. Cobraron manos boludas, foules boludos, penales pelotudos, y hoy no fueron al VAR".

Luego, fue consultado sobre su continuidad y a diferencia de la Copa América 2016, Messi no dudó: "Me encontré muy bien con este grupo. Si tengo que ayudar, lo voy a hacer. Si puedo acompañarlos, estaré".