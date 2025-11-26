Chilavert liquidó a Ruggeri por su crítica al "espaldazo" de Estudiantes y su apoyo a Tapia: "Es un felpudo"

José Luis Chilavert fue con los tapones de punta contra Oscar Ruggeri por sus recientes declaraciones. También apuntó contra Chiqui Tapia y la AFA.

El pasillo de espaldas de los jugadores de Estudiantes de La Plata a Rosario Central generó todo tipo de reacciones. Entre ellas, se destacó la de Oscar Ruggeri, quien repudió fuertemente en vivo la actitud del plantel pincharrata. Y a raíz de los dichos del campeón del mundo, apareció para pegarle un viejo conocido: José Luis Chilavert.

El histórico y siempre polémico exarquero tiene un largo historial de enfrentamientos con el exdefensor central, que comenzó en las canchas cuando aún ambos eran jugadores en actividad, y continuó a lo largo de los años tras sus respectivos retiros. Y a raíz de las recientes declaraciones del Cabezón, el paraguayo le salió al cruce.

Chilavert liquidó a Oscar Ruggeri por sus recientes declaraciones Chilavert liquidó a Oscar Ruggeri por sus recientes declaraciones En diálogo con TN, el ídolo de Vélez apuntó contra todo lo sucedido alrededor del título al Canalla y las posibles sanciones al Pincha: "Si la FIFA actúa correctamente, Chiqui Tapia y sus secuaces tienen que ser expulsados de por vida. Después ves a Ruggeri saliendo a defender a Di María y decir que hay que hacerle mil homenajes… Ruggeri es el felpudo, es uno de los cómplices que avala toda la corrupción que hay dentro del fútbol argentino y de la Corrupbol", lanzó sin pelos en la lengua.

En ese sentido, recordó un evento que involucró a ambos: "En 2012 fuimos a Brasil varios referentes de todos los países sudamericanos: yo fui por Paraguay, Maradona y Ruggeri por Argentina por el caso FIFA Gate. Maradona se fue con Infantino y arregló un salario alto, Ruggeri pasa a ser un payaso mediático de Fox, hoy en día en ESPN, y ver las declaraciones que hizo sobre los jugadores de Estudiantes, quiere decir que no sabe nada de la vida", escupió el Bulldog.