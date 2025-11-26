Chilavert liquidó a Ruggeri por su crítica al "espaldazo" de Estudiantes y su apoyo a Tapia: "Es un felpudo"
José Luis Chilavert fue con los tapones de punta contra Oscar Ruggeri por sus recientes declaraciones. También apuntó contra Chiqui Tapia y la AFA.
El pasillo de espaldas de los jugadores de Estudiantes de La Plata a Rosario Central generó todo tipo de reacciones. Entre ellas, se destacó la de Oscar Ruggeri, quien repudió fuertemente en vivo la actitud del plantel pincharrata. Y a raíz de los dichos del campeón del mundo, apareció para pegarle un viejo conocido: José Luis Chilavert.
El histórico y siempre polémico exarquero tiene un largo historial de enfrentamientos con el exdefensor central, que comenzó en las canchas cuando aún ambos eran jugadores en actividad, y continuó a lo largo de los años tras sus respectivos retiros. Y a raíz de las recientes declaraciones del Cabezón, el paraguayo le salió al cruce.
Chilavert liquidó a Oscar Ruggeri por sus recientes declaraciones
En diálogo con TN, el ídolo de Vélez apuntó contra todo lo sucedido alrededor del título al Canalla y las posibles sanciones al Pincha: "Si la FIFA actúa correctamente, Chiqui Tapia y sus secuaces tienen que ser expulsados de por vida. Después ves a Ruggeri saliendo a defender a Di María y decir que hay que hacerle mil homenajes… Ruggeri es el felpudo, es uno de los cómplices que avala toda la corrupción que hay dentro del fútbol argentino y de la Corrupbol", lanzó sin pelos en la lengua.
En ese sentido, recordó un evento que involucró a ambos: "En 2012 fuimos a Brasil varios referentes de todos los países sudamericanos: yo fui por Paraguay, Maradona y Ruggeri por Argentina por el caso FIFA Gate. Maradona se fue con Infantino y arregló un salario alto, Ruggeri pasa a ser un payaso mediático de Fox, hoy en día en ESPN, y ver las declaraciones que hizo sobre los jugadores de Estudiantes, quiere decir que no sabe nada de la vida", escupió el Bulldog.
"No me llama la atención porque avalaba el famoso bidón de Branco (en Argentina-Brasil del Mundial 1990), que se reía", agregó en la misma sintonía Chilavert. Y cerró con una terrible crítica a la organización de la AFA: "Avala todo lo malo, lo que le hace un daño terrible al fútbol argentino. Hoy el fútbol argentino es una dictadura. Chiqui Tapia es un dictador y copia todo lo de Eduardo Domínguez en Conmebol".