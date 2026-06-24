Brasil-Escocia y Marruecos-Haití definen el Grupo C: hora, TV y streaming

La definición del Grupo C del Mundial 2026 tendrá este miércoles una jornada cargada de tensión y expectativa. Desde las 19 (hora de Argentina), Brasil enfrentará a Escocia y Marruecos se medirá con Haití en dos encuentros simultáneos que determinarán tanto los clasificados como el orden final de la zona.

La selección brasileña llega como líder con cuatro puntos y una diferencia de gol de +3, mientras que Marruecos también suma cuatro unidades, aunque con un saldo de +1. Escocia , por su parte, acumula tres puntos y todavía conserva posibilidades de avanzar e incluso de terminar en lo más alto del grupo.

Con este panorama, ninguno de los aspirantes puede relajarse. Brasil depende de sí mismo para asegurar el primer lugar, Marruecos necesita ganar y esperar un tropiezo de la Canarinha, mientras que Escocia buscará dar el golpe ante una de las grandes potencias mundialistas.

Brasil afronta la última jornada con una mezcla de confianza y preocupación. La victoria por 3-0 sobre Haití le permitió recuperar terreno tras el empate frente a Marruecos , pero la lesión de Raphinha dejó una baja sensible para el equipo dirigido por Carlo Ancelotti.

En ausencia del atacante, una de las opciones para ocupar su lugar es Gabriel Martinelli. El futbolista del Arsenal puede desempeñarse por ambas bandas y aparece como una alternativa importante para mantener el poder ofensivo de la Verdeamarela.

Además, Neymar podría tener finalmente sus primeros minutos en esta Copa del Mundo. El experimentado delantero estuvo fuera de las canchas durante el último mes por una lesión en el gemelo, aunque Ancelotti confirmó que está disponible para el compromiso frente a los escoceses.

Del otro lado, Escocia llega con sensaciones encontradas. Si bien derrotó a Haití por 1-0, mostró dificultades ofensivas tanto en ese encuentro como en la caída por la mínima frente a Marruecos. Aun así, una victoria le garantizaría al menos el segundo puesto del grupo y un empate podría alcanzar para avanzar como uno de los mejores terceros.

Probables formaciones

Escocia: Angus Gunn; Nathan Patterson, Grant Hanley, Jack Hendry, Andy Robertson; John McGinn, Ryan Christie, Lewis Ferguson, Scott McTominay, Kieran Tierney y Che Adams. DT: Steve Clarke.

Angus Gunn; Nathan Patterson, Grant Hanley, Jack Hendry, Andy Robertson; John McGinn, Ryan Christie, Lewis Ferguson, Scott McTominay, Kieran Tierney y Che Adams. DT: Steve Clarke. Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá; Gabriel Martinelli, Matheus Cunha y Vinícius Júnior. DT: Carlo Ancelotti.

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá; Gabriel Martinelli, Matheus Cunha y Vinícius Júnior. DT: Carlo Ancelotti. Árbitro: César Arturo Ramos Palazuelos (México).

César Arturo Ramos Palazuelos (México). Estadio: Hard Rock Stadium, Miami.

Marruecos busca aprovechar cualquier tropiezo de la Canarinha

En paralelo, Marruecos intentará hacer su trabajo frente a Haití y mantenerse atento a lo que ocurra en Miami. El conjunto africano protagonizó una sólida fase de grupos y llega a esta última fecha tras igualar 1-1 con Brasil y vencer 1-0 a Escocia.

El equipo conducido por Mohamed Ouahbi sabe que una victoria podría darle el liderazgo de la zona si Brasil deja puntos en el camino. Por eso, el objetivo será sumar de a tres y presionar hasta el último minuto a la selección sudamericana.

Haití, en cambio, afrontará el encuentro sin chances de clasificación. El combinado caribeño perdió sus dos presentaciones anteriores, primero ante Escocia por 1-0 y luego frente a Brasil por 3-0, resultados que decretaron su eliminación anticipada.

Pese a ello, los dirigidos por Sébastien Migné buscarán despedirse del Mundial con una actuación histórica y tratarán de complicar a un rival que tiene mucho en juego.

Probables formaciones

Marruecos: Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim Díaz, Ounahi, El Khanouss; Saibari. DT: Mohamed Ouahbi.

Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim Díaz, Ounahi, El Khanouss; Saibari. DT: Mohamed Ouahbi. Haití: Placide; Arcus, Ade, Delcroix, Experience; Deedson, Jean Jacques, Bellegarde, Providence; Pierrot e Isidor. DT: Sébastien Migné.

Placide; Arcus, Ade, Delcroix, Experience; Deedson, Jean Jacques, Bellegarde, Providence; Pierrot e Isidor. DT: Sébastien Migné. Árbitro: Danny Desmond Makkelie (Países Bajos).

Danny Desmond Makkelie (Países Bajos). Estadio: Atlanta Stadium.

Hora, TV y streaming de los dos encuentros