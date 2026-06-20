El Mundial 2026 ya tiene a su primera selección eliminada tras apenas dos fechas

El seleccionado caribeño perdió sus dos primeros partidos y ya no tiene chances de avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026.

La segunda fecha dejó a la primera selección fuera de carrera en este Mundial 2026.

Haití se convirtió en el primer seleccionado eliminado del Mundial 2026 luego de caer ante Brasil en la segunda fecha del Grupo C. El conjunto caribeño, que había debutado con una derrota frente a Escocia, volvió a quedarse sin puntos y ya no tiene posibilidades de avanzar a la fase eliminatoria.

La participación haitiana marcó su regreso a una Copa del Mundo después de más de cinco décadas. Su única experiencia anterior había sido en Alemania 1974, donde también quedó eliminado en la fase inicial tras enfrentar a Italia, Polonia y Argentina.

A pesar de la eliminación, el equipo dirigido por Sébastien Migné todavía tiene un compromiso por delante. Será ante Marruecos, en la última jornada del grupo, donde intentará sumar sus primeros puntos en una Copa del Mundo y cerrar su participación con una actuación histórica para el fútbol de su país.

Los criterios de desempate en el Mundial 2026 Este Mundial estrenó un nuevo formato con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. Además de los dos primeros de cada zona, también avanzan a los dieciseisavos de final los ocho mejores terceros, aunque Haití ya quedó sin opciones matemáticas de alcanzar alguno de esos lugares.