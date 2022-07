Revelan el motivo de la pelea entre Izquierdoz y el Consejo de Boca y la tajante respuesta de Riquelme

Con la eliminación ante Corinthians por Copa Libertadores como punto de partida, en Boca se desencadenaron varios hechos que llevaron a una crisis interna que no pareciera tener solución a corto plazo. Previo al partido con San Lorenzo, Carlos Izquierdoz fue apartado del equipo titular por una supuesta pelea con los dirigentes que habría tenido lugar la tarde previa a la revancha con el Timao. A partir de que surgió esa información, se empezaron a atar cabos y se dijo que el motivo de la disputa eran los premios. Sobre esto, el periodista Diego Monroig explicó cómo era el trasfondo de lo que habría originado el conflicto.

El periodista de ESPN que cubre la actualidad de Boca contó varios detalles de lo que habría dinamitado la relación entre Izquierdoz y el Consejo de Fútbol. "No voy a hablar de número pero sí de porcentajes. Desde que asumió esta dirigencia, la Copa Libertadores estaba programada de la siguiente manera: pasar fase de grupos era el 30%, en octavos el 35%, en cuartos el 40%, semifinales el 45% y, en caso de una final, el 50% de los premios a repartir entre plantel y dirigencia. La última Copa Libertadores estaba pactada con la misma escala, pero antes de que arranque esta Copa la dirigencia junto a los jugadores y les dijo 'a partir de fase de grupos será 50-50 entre dirigencia y jugadores'", detalló el cronista en F90.

De acuerdo a lo que explicó Monroig, ese cambio estaba acordado entre las partes, por lo que no había problema. Sin embargo, esto habría cambiado cuando los referentes de Boca se acercaron a consultar cuánto iban a percibir en caso de quedar afuera con Corinthians, es decir, por haber llegado hasta octavos de final: "Los jugadores fueron a preguntar por el porcentaje que les correspondía en caso de no acceder, por participar. Y a partir ahí se generó todo lo que ya sabemos a raíz de la arenga de Benedetto, comenzaron a hilarse cabos y termina con esta situación de algunos jugadores en la vereda opuesta con la dirigencia".

Por su parte, en TyC Sports el periodista Javier Simone reveló detalles sobre la disputa, en la que Izquierdoz habría advertido a Juan Román Riquelme con que se irían de la concentración en caso de no arreglar los premios: "En un momento de la charla, Izquierdoz amenaza con la no concentración y Riquelme le contesta 'bueno, quedate tranquilo que yo a las 6 de la tarde abro los micrófonos y cuento por qué no quieren concentrar'", reveló en el Dale al medio, el programa de los mediodías conducido por Ariel Rodríguez.

Luego, Simone agregó que la charla entre referentes y el Consejo habría sido en el predio de Boca en Ezeiza, antes de ir a la concentración para la revancha con Corinthians, y aseguró que Riquelme habría estado presente más allá de alguna desmentida de un sector de la prensa: "La información que tengo es que estuvo. Los premios de 2020 y 2021 estuvieron arreglados y firmados. Era el mismo arreglo de premios para 2022, pero no estaban firmados, solamente de palabra. Los jugadores le pidieron más de una vez charlar y Riquelme, como con muchas cosas, las dilata, las friza".

En esta línea, el periodista que cubre el día a día de Boca continuó con su versión y explicó que la pelea no habría surgido por los premios de esta Libertadores, sino por la clasificación a la edición del próximo año: "Me parece que hubo una malinterpretación del plantel, que cree que por haber clasificado a la Copa 2023 Boca recibe una regalía por la participación. Es verdad, pero la va a recibir en 2023. Fueron hacer ese reclamo, 'no ha lugar' y ahí es donde hubo un cortocircuito".

Por último, el periodista volvió a hacer hincapié en la discusión entre Izquierdoz y Riquelme, aunque aseguró que no tenía más detalles sobre las palabras o insultos que podrían haberse cruzado y derivaron en la arenga de Benedetto ante de salir a jugar con Corinthians.