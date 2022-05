La osada sentencia de Beausejour, histórico del fútbol chileno, sobre River: "Colo Colo juega..."

River y Colo Colo se enfrentarán este jueves en el Monumental de Núñez desde las 21hs de Argentina en el partido de la quinta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores, ambos con la intención de meterse en los octavos de final del certamen internacional. Al Millonario le alcanza con un empate, mientras que los chilenos, segundos en el grupo, podrían trepar al primer puesto de la zona con un triunfo y también asegurarse la clasificación.

River viene de quedar eliminado ante Tigre.

En ese contexto, un histórico futbolista chileno, bicampeón de América en 2015 y 2016 con su seleccionado y referente de Colo Colo, se refirió al encuentro que se viene, clave para el futuro de ambos en el torneo, y aventuró una osada frase: "Contra Coquimbo hicieron un partido casi perfecto. Está bien, Coquimbo no especula ni en el Monumental, pero el gran momento del funcionamiento de Colo Colo… Para mí, Colo Colo está jugando mejor que River".

La sentencia de Beausejour tiene un por qué: Colo Colo viene puntero en el torneo chileno, con 27 puntos en 13 encuentros y, si bien cayó 2 a 1 como local contra el equipo de Marcelo Gallardo en el último enfrentamiento, el conjunto trasandino se mantiene apenas a tres puntos del Millonario en la zona de la Libertadores.

De todas maneras, Beausejour fue cauteloso y agregó: "Ahora, esto no basta para ganarle a River. De hecho Colo Colo lo superó en muchos estamentos en el Monumental y, así y todo, no ganó. Eso habla de la jerarquía de un equipo como River. Pero sí es un momento alentador, luminoso lo de Colo Colo. Pero eso no basta".

El equipo de Gallardo buscará recuperarse de la derrota y eliminación en los cuartos de final de la Copa de la Liga frente a Tigre, su último partido, cuando cayó por 2 a 1 en el Monumental.

Además, el entrenador colocolino, Gustavo Quinteros, comentó en Radio Del Plata que se valoraría un eventual empate: "Con River en Buenos Aires nos sirve un empate. Para mí, más allá del último partido en el torneo local, en Copa siempre es candidato. En la Libertadores juegan siempre al máximo, a veces los rivales te dejan jugar más".

"Va a ser igual o más difícil que el de Santiago, que fue táctico, cerrado, sin diferencias futbolísticas. Se definió por detalles, un error nuestro del arquero que no controla un centro. Y el error del árbitro que no ve una falta", aseguró Quinteros.

"Esperemos en Buenos Aires no equivocarnos en los pequeños detalles y que haya un buen arbitraje", lanzó el técnico argentino, que abrió el paraguas ante el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte.