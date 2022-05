Las dos dudas clave de Gallardo para River-Colo Colo: ¿vuelve un mimado por el hincha?

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, evalúa un par de variantes para asegurar la clasificación y el primer puesto ante Colo Colo el jueves en el Monumental, por la quinta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores.



La suspensión de Enzo Pérez, el alta médica de Juan Fernando Quintero y algunos bajos rendimientos en la derrota por 2 a 1 ante Tigre -por los cuartos de final de la Liga Profesional- obligan al entrenador a realizar cambios en el equipo.



La baja del volante central puede ser reemplazada por Bruno Zuculini, habitual cambio en ese puesto, o con Enzo Fernández para liberar un lugar entre los otros volantes para que juegue Agustín Palavecino o el propio "Juanfer" Quintero.



El otro puesto en duda es el de Tomás Pochettino, quien luego de tres partidos como titular no pudo afirmarse, mientras que Santiago Simón, mimado por los hinchas, se presenta como una alternativa luego de estar en el primer equipo durante gran parte del campeonato.



En la zona defensiva la alternativa de Milton Casco por la derecha -por Andrés Herrera- y de Elías Gómez por la izquierda, es una variante que ya utilizó el "Muñeco" Gallardo en varios partidos del semestre.



De todos modos, hasta el miércoles, en los trabajos previo a la concentración, no habrá certezas del equipo titular que recién quedará confirmado el jueves, horas antes del comienzo del partido.



Con este panorama, el plantel "millonario" se entrenó en el predio River Camp de Ezeiza por la mañana, con trabajos técnicos tácticos y continuará con esa rutina toda la semana, ya que le resta aún el partido final de la fase de grupos ante Alianza Lima, la semana próxima.



River, que suma 10 puntos en el Grupo F, con 3 victorias y 1 empate, podría alcanzar los 16 puntos para clasificar como uno de los mejores primeros de la fase de grupos, que lo dejarían en una posición óptima para definir como local los cruces definitorios.



El cruce de octavos se va a jugar la última semana de junio y la primera semana de julio, y en caso de ganarle a Colo Colo el jueves, River tendrá la clasificación asegurada como primero del grupo a falta de una fecha.



Por otro lado, Matías Suárez sigue con trabajos de manera diferenciada por la lesión en el sóleo derecho, que sufrió antes del viaje de River a Fortaleza el pasado 4 de mayo, por lo que aún necesita una semana más de recuperación.



Si bien la idea es que sume algunos minutos ante Alianza Lima cuando se cumplan los 21 días de parate, no van a correr riesgos ya que el jugador viene de una larga inactividad por la operación en una rodilla el año pasado.



De este modo, podrían cuidarlo al delantero cordobés para que esté disponible al cien por ciento en el inicio de la nueva temporada, que será el primer fin de semana de junio cuando arranque el campeonato local que terminará en octubre.



En otro orden de cosas, el club anunció que ya no quedan entradas para los dos partidos que restan del semestre, ante Colo Colo y Alianza Lima, tal como viene sucediendo en los últimos 9 partidos de local del equipo de Gallardo.